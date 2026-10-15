Ένταση επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας τις μεταμεσονύχτιες ώρες, όταν οπαδοί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, ενεπλάκησαν σε επεισόδια με αστυνομικές δυνάμεις. Από το περιστατικό συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου 150 οπαδοί της βοσνιακής ομάδας κινήθηκαν πεζή σε δρόμους του κέντρου, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Στην κατοχή τους φέρεται να είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόβεργες και άλλα αντικείμενα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, οι οποίοι δέχθηκαν επιθέσεις με ρίψεις αντικειμένων. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να αποτρέψουν περαιτέρω επεισόδια και να προχωρήσουν στη σύλληψη 11 οπαδών.

Από την ένταση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, καταγράφηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, καθώς και σε υαλοπίνακες και τραπεζοκαθίσματα ξενοδοχείου της περιοχής.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν τέσσερις σιδερόβεργες και μία ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός. Τα ευρήματα πρόκειται να εξεταστούν εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε βάρος των 11 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με τη διαδικασία του αυτοφώρου για την επίθεση κατά αστυνομικών. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.