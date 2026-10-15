Μετά τη δραματική επικράτηση με 4-3 απέναντι στη Ρόμα, η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα. Από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου, οι Μαδριλένοι θα δώσουν τέσσερις διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Η αρχή γίνεται με το μεγάλο ισπανικό ντέρμπι κόντρα στην Μπαρτσελόνα και ακολουθεί το παιχνίδι με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ. Στη συνέχεια, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, στις 4 Νοεμβρίου (19:45), στην «Allwyn Arena», για τη League Phase του Champions League. Το απαιτητικό αυτό σερί ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση απέναντι στη Βαλένθια, στις 7 Νοεμβρίου, στο «Μεστάγια».

Ο ορισμός του αγώνα με τη Βαλένθια το Σάββατο, μόλις τρεις ημέρες μετά την ευρωπαϊκή δοκιμασία στη Νέα Φιλαδέλφεια, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού. Ο Μουρίνιο εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του, θεωρώντας ότι η ομάδα του δεν αντιμετωπίζεται με τον απαιτούμενο σεβασμό.

«Η τεχνική επιτροπή διαιτησίας της Ισπανίας (CTA) μας κήρυξε μόλις πόλεμο, ανακοινώνοντας την τιμωρία του Βινίσιους ακριβώς πριν από το ματς με τη Ρόμα; Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι δείχνει έλλειψη σεβασμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε στις δυσκολίες του ταξιδιού από την Αθήνα και στον περιορισμένο χρόνο ξεκούρασης πριν από την αναμέτρηση στη Βαλένθια, απορρίπτοντας τις δικαιολογίες που σχετίζονται με τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

«Τέρμα οι δικαιολογίες. Δεν είμαστε ανόητοι. Θα κάνω τα πάντα για να ανοίξω τα μάτια του κόσμου», κατέληξε ο «Special One», στέλνοντας σαφές μήνυμα για το πρόγραμμα που περιμένει την ομάδα του.