Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί απέναντι στη 17χρονη Μία Ποχάνκοβα και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του WTA 1000 στη Γουχάν της Κίνας. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-1, 6-4, δείχνοντας την ανωτερότητά της, παρά την αντίδραση της νεαρής Σλοβάκας στο δεύτερο σετ.

Η αναμέτρηση για τη φάση των «16» ξεκίνησε με καθυστέρηση τρεισήμισι ωρών εξαιτίας της βροχής. Ωστόσο, η αναμονή δεν επηρέασε τη Σάκκαρη, η οποία μπήκε δυνατά στο κορτ και κυριάρχησε στο πρώτο σετ. Με διαδοχικά breaks απέκτησε προβάδισμα 5-0, ενώ παρότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το σετ χωρίς να χάσει game, έφτασε άνετα στο 6-1 μέσα σε μόλις 28 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε εξίσου αποτελεσματικά, φτάνοντας γρήγορα στο 4-1 με νέα breaks. Η Ποχάνκοβα, Νο.202 της παγκόσμιας κατάταξης, προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα και εκμεταλλεύτηκε μια προσωρινή χαλάρωση της αντιπάλου της, μειώνοντας σε 5-4. Η Σάκκαρη, όμως, διατήρησε την ψυχραιμία της και, παρά τις δυσκολίες στο κλείσιμο της αναμέτρησης, αξιοποίησε το τρίτο match point για να επικρατήσει με 6-4.

Η νίκη εξασφάλισε στην Ελληνίδα την παρουσία της στην οκτάδα της διοργάνωσης, καθώς και χρηματικό έπαθλο 98.500 δολαρίων. Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ίβα Γιόβιτς και τη Μάγια Χβαλίνσκα, με στόχο να συνεχίσει την πορεία της στο τουρνουά της Κίνας.