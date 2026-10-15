Η ήττα με 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού, ο οποίος καλείται πλέον να στρέψει την προσοχή του στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του ντέρμπι και, παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε στο τελευταίο μισάωρο, δεν κατάφερε να ασκήσει ουσιαστική πίεση στην αντίπαλη άμυνα. Το αποτέλεσμα διέκοψε ένα σερί οκτώ νικών σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ αποτέλεσε και το πρώτο φετινό παιχνίδι στο οποίο οι «πράσινοι» δεν βρήκαν δίχτυα.

Το ευρωπαϊκό παιχνίδι αποτελεί ευκαιρία για αντίδραση, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να αξιοποιήσει την προσπάθεια που κατέβαλε στα προκριματικά, όπου χρειάστηκε να περάσει τρεις γύρους για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη διοργάνωση. Στις τρεις τελευταίες πρεμιέρες του σε ευρωπαϊκή League Phase έχει δύο νίκες, απέναντι στη Βιγιαρεάλ (2-0) και τη Γιουνγκ Μπόις (4-1), καθώς και μία ισοπαλία με την Μπόρατς (1-1). Ο Νίστρουπ, ωστόσο, αναζητά την πρώτη του νίκη σε πρεμιέρα ευρωπαϊκής φάσης ομίλων, καθώς στις τέσσερις προηγούμενες προσπάθειές του με την Κοπεγχάγη είχε δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα στο ΟΑΚΑ, στις 18 Οκτωβρίου. Εκτός παραμένουν οι Κρίστιανσεν, Παντελίδης και Ίνγκασον, ενώ οι Τσιριβέγια και Τσάβες δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Αναμένονται αλλαγές στην ενδεκάδα, με τους Τσάπρα, Γιάγκουσιτς και Ντέσερς να διεκδικούν θέση βασικού, ενώ ο Κάνγκουα αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα.

Η Μπόρατς Μπάνια Λούκα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη League Phase του Conference League, έχοντας ξεκινήσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι από τα προκριματικά του Champions League. Ο αποκλεισμός από τη Λέφσκι Σόφιας με συνολικό σκορ 5-1 την οδήγησε στη συνέχεια στη χαμηλότερη διοργάνωση, όπου ξεπέρασε τα εμπόδια των Πετροκούμπ (6-3), Βίτεμπσκ (4-2 στα πέναλτι) και Βίκινγκουρ (6-2).

Η ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα της Βοσνίας. Στην τελευταία της αναμέτρηση επικράτησε με 2-0 στο τοπικό ντέρμπι, χάρη στα γκολ των Τζούριτσιτς στο 54′ και Ντέκετ στο 78′. Η συνολική της παρουσία ήταν πειστική, καθώς κατέγραψε 21 τελικές προσπάθειες και ποσοστό κατοχής 58%.

Ο προπονητής Μαρίνοβιτς έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας ενόψει της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του σέβεται τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος. Άλλωστε, η Μπόρατς έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί ισχυρούς αντιπάλους, καθώς πριν από δύο χρόνια έφτασε μέχρι τους «16» της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε από τη Ραπίντ Βιέννης στην παράταση με 3-2. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του μέσου Εσίτι, ενώ ο επιθετικός Πέριτς ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι ξανά διαθέσιμος.