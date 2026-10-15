Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Ρεν, με τον Χρήστο Κόντη και τους ποδοσφαιριστές του να θέλουν να συνεχίσουν την εντυπωσιακή ευρωπαϊκή τους πορεία. Οι Κρητικοί έχουν ήδη αποδείξει πως μπορούν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Europa League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ξεκινώντας τις υποχρεώσεις τους με νίκη 2-0 επί της Χόφενχαϊμ.

Τώρα, η αποστολή στη Βρετάνη αποτελεί μία ακόμη απαιτητική δοκιμασία. Στόχος του ΟΦΗ είναι να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του και να διεκδικήσει μέχρι τέλους ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Γάλλους.

Το πλάνο του Κόντη και οι πιθανές επιλογές στην ενδεκάδα

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, πέρα από τις γνωστές απουσίες των Σιέλη και Ισέκα, δεν έχουν προκύψει άλλα προβλήματα για τον Έλληνα προπονητή. Το πιθανότερο είναι πως ο ΟΦΗ θα διατηρήσει το σύστημα 3-4-3, με τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια.

Στην αμυντική γραμμή αναμένεται να βρεθούν οι Πούγγουρας, Κωστούλας και Κρίσμανιτς, ενώ στις δύο πλευρές θα κινηθούν ο Ντίκμαν στα δεξιά και ο Αθανασίου στα αριστερά. Στον άξονα, οι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος αναμένεται να διατηρήσουν τη θέση τους, αποτελώντας το βασικό δίδυμο της μεσαίας γραμμής.

Για την επίθεση, ο Τιάγκο Νους έχει αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός, πλαισιώνοντας τους Φούντα και Αϊτόρ. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κόντρο θα μείνει στον πάγκο.

Ο Κόντης αναζητά τρόπους να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των ποδοσφαιριστών του και να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Ρεν. Τα χαρακτηριστικά του Νους ταιριάζουν σε αυτή την προσέγγιση, γι’ αυτό και η συμμετοχή του στο αρχικό σχήμα συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.