Η ήττα της ΑΕΚ με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, άφησε απογοήτευση στην Ένωση, η οποία δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της και πλήρωσε τα λάθη της. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας και στους βαθμούς που θα χρειαστεί να συγκεντρώσει για να διεκδικήσει την πρόκριση.

Την προηγούμενη σεζόν, το όριο για την είσοδο στην 24άδα διαμορφώθηκε στους εννέα βαθμούς. Η Μπενφίκα εξασφάλισε την τελευταία θέση για τα νοκ άουτ playoffs, έχοντας την ίδια συγκομιδή με τη Μαρσέιγ, την Πάφο και την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του «Football Meets Data», η ΑΕΚ εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει τη League Phase με οκτώ βαθμούς. Για να αυξήσει τις πιθανότητές της να βρεθεί στην επόμενη φάση, θα χρειαστεί να συγκεντρώσει ακόμη έξι ή επτά βαθμούς στα έξι παιχνίδια που απομένουν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει απαιτητικές δοκιμασίες, με εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, την Κόμο και την Ντόρτμουντ. Παράλληλα, η Ένωση θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Γαλατάσαραϊ και τη Ρόμα, σε αγώνες που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικοί για την τελική της κατάταξη. Η συγκομιδή βαθμών στα συγκεκριμένα παιχνίδια θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν η ΑΕΚ θα μπορέσει να παραμείνει στη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για τα νοκ άουτ playoffs.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League: