Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μασσαλία, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις γαλλικές Αρχές να έχουν θέσει την πόλη σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Παράλληλα, οπαδοί των Γάλλων κυκλοφορούσαν στην πόλη κάνοντας «περιπολίες» και ψάχνοντας σε ξενοδοχεία για φίλους του Ολυμπιακού, που ίσως έχουν παραμείνει στην πόλη, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τις ακυρώσεις των εισιτηρίων τους.

Υπενθυμίζεται ότι, έπειτα από διαδοχικές ανακοινώσεις και αποφάσεις, ακυρώθηκαν οριστικά τα εισιτήρια των φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Παρά την εξέλιξη αυτή, υπάρχουν ανησυχίες ότι ορισμένοι Έλληνες φίλαθλοι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη στη γαλλική πόλη.

🇫🇷🤯 Marseille & AEK mob clearing out hotels in the city to check for the presence of Olympiacos ultras. https://t.co/pUjzjj91Gd — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 14, 2026

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με ελικόπτερα και drones

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ενισχύσει την παρουσία τους σε κεντρικά σημεία της Μασσαλίας, ενώ οι περιπολίες πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση. Παράλληλα, ελικόπτερα και drones επιτηρούν την περιοχή ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων προστασίας.

Η κινητοποίηση των Αρχών αποσκοπεί στην αποτροπή πιθανών επεισοδίων και στη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της αναμέτρησης. Η κυκλοφορία των συγκεκριμένων βίντεο έχει ενισχύσει τον προβληματισμό, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει από μόνη της την έκταση των περιστατικών που καταγράφονται.