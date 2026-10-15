

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Μασσαλία με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την εντός έδρας νίκη με 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Οι Πειραιώτες παρουσίασαν ένταση και αποτελεσματική πίεση από τα πρώτα λεπτά, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία της μπάλας από τους αντιπάλους τους.

Το γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με τον Έλληνα αμυντικό να ξεχωρίζει με την εμφάνισή του. Η αποβολή του Σάλιακα στο 66′ υποχρέωσε τον Ολυμπιακό να αγωνιστεί με αριθμητικό μειονέκτημα, ωστόσο η ομάδα διατήρησε την αμυντική της συνοχή και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική νίκη των «Ερυθρόλευκων», οι οποίοι μπορεί να μην εντυπωσιάζουν πάντα επιθετικά, αλλά βρίσκουν τρόπους να παίρνουν τα αποτελέσματα που χρειάζονται.

Στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους, επικράτησαν με 2-1 της Γιαγκελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους στη σεζόν. Στη συνέχεια ακολουθούν οι υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Παναιτωλικό και το εντός έδρας παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας.

Η παράδοση του Ολυμπιακού επί γαλλικού εδάφους δεν είναι ευνοϊκή. Σε 15 εκτός έδρας αναμετρήσεις με γαλλικές ομάδες, ο απολογισμός του είναι τρεις νίκες, μία ισοπαλία και 11 ήττες. Η πιο πρόσφατη επίσκεψή του στη Γαλλία ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ηττήθηκε με 2-0 από τη Λυών για το Europa League.

Παράλληλα, οι έξι προηγούμενες αναμετρήσεις με τη Μαρσέιγ δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να πάρει δύο νίκες, απέναντι στις τέσσερις των Γάλλων. Ο Μπέιλι έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων, ενώ ο Ελ Κααμπί συνεχίζει να απουσιάζει. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Ρόκα, Μάριους, Σιπιόνι, Πόποβιτς και Κλέιτον. Ο Φορτούνης επιστρέφει μετά την έκτιση της ποινής του απέναντι στη Γιαγκελόνια, ενώ οι Μπρούνο, Έσε και Ζέλσον διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα.

Η νίκη με 2-0 επί της Τρουά έδωσε στη Μαρσέιγ την ευκαιρία να αφήσει πίσω της το αρνητικό σερί και να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της. Η ομάδα του Μπρουνό Ζενεσιό επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από ένα διάστημα χωρίς νίκη, και θέλει να δώσει συνέχεια απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι Γάλλοι είχαν προηγουμένως συμπληρώσει πέντε διαδοχικά παιχνίδια χωρίς βαθμό, συμπεριλαμβανομένης της ήττας με 4-1 από την Μπεσίκτας στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα.

Η προϊστορία απέναντι σε ελληνικές ομάδες είναι, πάντως, θετική για τη Μαρσέιγ. Σε 14 αναμετρήσεις μετρά 10 νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες, ενώ προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε ελληνικούς συλλόγους: δύο επί της ΑΕΚ και μία επί του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2023-24. Ο Γουεά επέστρεψε στις προπονήσεις και αναμένεται να διεκδικήσει θέση στην ενδεκάδα. Αντίθετα, εκτός αποστολής παραμένουν οι Κορνέλιους και Χόιμπιεργκ.