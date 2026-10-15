Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί των Μπρούκλιν Νετς με 144-128, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου του NBA. Από την αναμέτρηση απουσίαζε ο Μπαμ Αντεμπάγιο.

Ο Greek Freak έδειξε πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, συνεισφέροντας σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητά του ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Σε 23 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα συμμετοχής, ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 20 πόντους με 8/10 δίποντα και 4/9 βολές, κατέβασε 15 ριμπάουντ, μοίρασε 9 ασίστ, έκανε ένα κλέψιμο και πρόσθεσε 3 κοψίματα, αγγίζοντας το triple-double.

Για τους Χιτ, ο Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσε 19 πόντους με 8/15 σουτ, ενώ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ είχε 14 πόντους και ο Ντέιβιον Μίτσελ 13 πόντους και 5 ασίστ. Ο Ράιαν Κόνγουελ σημείωσε επίσης 13 πόντους, ενώ οι Κλέι Τόμσον και Μπόμπι Πόρτις ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 12 πόντους έκαστος. Ο Σιμόνε Φοντέκιο συνεισέφερε 11 πόντους, με 3/4 τρίποντα.

Από την πλευρά του Μπρούκλιν, ο Μάικλ Πόρτερ ξεχώρισε με 27 πόντους σε 27 λεπτά, έχοντας 5/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 5/6 βολές. Ο Ιγκόρ Ντέμιν ακολούθησε με 17 πόντους, ενώ οι Μο Βάγκνερ και Μικέλ Μπράουν σημείωσαν από 15 πόντους. Ο Νολάν Τραορέ πρόσθεσε 12 πόντους και 5 ασίστ.

Οι Χιτ θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στην preseason απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, τα ξημερώματα της 17ης Οκτωβρίου στις 02:00. Στην πρεμιέρα της κανονικής περιόδου, τα ξημερώματα της 22ας Οκτωβρίου στις 02:30, θα αντιμετωπίσουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.