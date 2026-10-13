Επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους για τον Εμάνουελ Ολισαντέμπε, στα 47 του χρόνια, καθώς πήρε μέρος σε αγώνα που έγινε στην Πολωνία προς τιμήν του.

Από το 2001 μέχρι το 2026 ο Ολισαντέμπε φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και μάλιστα τη σεζόν 2003-04 ήταν καθοριστικός, με τα γκολ που πετύχαινε στα τελευταία λεπτά των αγώνων, στην πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από τότε πέρασαν δεκαετίες, ο «Μανωλάκης», όπως έλεγε και το σύνθημα των οπαδών των «πράσινων», είναι 47 ετών και επέστρεψε στα γήπεδα για να αγωνιστεί σε φιλικό παιχνίδι που έγινε προς τιμήν του στην Πολωνία.

Ο Ολισαντέμπε δεν σκόραρε αυτή τη φορά, παρ’ όλα αυτά οι οπαδοί της Κλόποτοφ-Όσιεκ, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε, τον αποθέωσαν στη φιλική νίκη με 6-2 επί της Άρκα.