Έτοιμη για τον αγώνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, είναι η ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Τετάρτη (14/10) στο Στάμφορντ Μπριτζ με την Ένωση να έχει τη συμπαράσταση 10.000 οπαδών της και ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε και σε αυτό στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς…

«Το αυριανό ματς θα είναι πολύ απαιτητικό. Σε αυτό το επίπεδο τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι. Θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να πάρουμε τους τρεις βαθιούς. Η Σαχτάρ είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολλούς καλούς Βραζιλιάνους παίκτες, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια και χωρίς αυτή. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να κάνουμε λάθη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε 10.000 οπαδούς μας που θα μας δώσουν την έμπνευση. Θέλουμε από τους παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Έχουμε ήδη αποδείξει να πετύχουμε και θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε και αύριο».

Για τις μεγάλες εκτός έδρας νίκες στην Ευρώπη πέρυσι και αν η ΑΕΚ μπορεί να το επαναλάβει στο Champions League: «Δεν μπορώ να καταλήξω σε συμπεράσματα. Λένε ότι στην Αγιά Σοφιά είμαστε εκπληκτικοί και στα εκτός έδρας όχι τόσο. Θεωρώ όμως ότι παίζουμε καλά και εντός και εκτός έδρας. Είναι φυσιολογικό να παίζεις καλά εντός έδρας. Στο Champions League κάθε αναμέτρηση είναι απαιτητική, ιδίως εκτός έδρας. Εκτός νιώθει κάποιος πιο χαλαρός, επειδή κάποιοι δεν σε περιμένουν να αποδώσεις σε υψηλό επίπεδο. Εγώ δεν συμφωνώ. Εμείς θα πολεμήσουμε και δεν βλέπω κάποια σχέση με πέρυσι. Μιλάμε για δύο επίπεδα πιο ψηλά, χωρίς να υποτιμώ το Conference. Το απολαύσαμε πέρυσι, αλλά τώρα είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο, σε ενέργεια και σε ποιότητα και θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε αύριο. Είναι στο χέρι μας, έχουμε γεμάτο ρεζερβουάρ και θα βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Για τον Βάργκα: «Ο Μπάρνι είναι μαζί μας. Θα προπονηθεί. Είναι σκληρός παίκτης με πολύ καλή νοοτροπία. Τον αγαπώ. Είναι μαχητής, ένας παίκτης ομάδας και χαίρομαι που τον έχω. Έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος. Δεν θέλω να το παίξω σοφός και να τον χρησιμοποιήσω ενώ δεν είναι τελικός. Τον χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και θα πρέπει να συνυπολογίσω με το ιατρικό τιμ πόσα λεπτά μπορεί να παίξει».

Για τον Ζούμπκοφ και αν τον βοήθησε δίνοντάς του πληροφορίες για τη Σαχτάρ: «Μπορεί να αγωνιστεί. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και άνθρωπος. Προσπαθεί να προσαρμοστεί, τραυματίστηκε με την Εθνική του, είχε ένα πρόβλημα στην πλάτη, αλλά προπονείται και είναι έτοιμος. Στη Σαχτάρ υπάρχουν τρεις με τέσσερις παίκτες από τότε που έπαιζε εκεί. Έχουν αλλάξει πολλά. Γνωρίζω κι εγώ προσωπικά τον Σρνα, αλλά γενικά όλοι ξέρουμε ο ένας την ομάδα του άλλου».

Για το αν θα αλλάξει σχηματισμό και θα γεμίσει τον άξονα όπως πέρυσι στη Φλωρεντία: «Ήταν κομμάτι του πλάνου μας, αλλά έγινε και αναγκαστικά λόγω τραυματισμών. Θα βρούμε τρόπο για να έχουμε την κατάλληλη διάταξη. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερους μέσους από ό,τι συνήθως. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους παίκτες σε επίπεδο τακτικής».