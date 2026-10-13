Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (14/10) τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, σε ένα παιχνίδι που περιμένει πώς και πώς ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, όπως τόνισε σε δηλώσεις του.

Η Ένωση θα προσπαθήσει να πάρει στο Στάμφορντ Μπριτζ τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές στη League Phase του Champions League και ο Ουκρανός εξτρέμ έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο κίνητρο που έχει κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζούμπκοφ στο AEK TV…

Για το πώς νιώθει που θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ: «Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά αντιμετωπίζω την Σαχτάρ ως αντίπαλο. Μου δίνει έξτρα κίνητρο. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να αντιμετωπίσω την Σαχτάρ στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα εξαιρετικό να αντιμετωπίζεις μερικές από τις καλύτερες ομάδες σε μερικά από τα καλύτερα στάδια του κόσμου. Και φυσικά θέλω να προσφέρω και να κάνω πράγματα για την ΑΕΚ».

Για το γεγονός ότι η Σαχτάρ παίζει μονίμως εκτός Ουκρανίας: «Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι πάρα πολλές οι ώρες ταξιδιού. Είναι 10 με 12 ώρες ταξιδιού, είτε με αεροπλάνο είτε με λεωφορείο. Και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει τους ποδοσφαιριστές στην αποθεραπεία τους. Βέβαια τώρα η Σαχτάρ είναι ήδη κάποιες μέρες στην Αγγλία οπότε δεν θα επηρεαστεί».