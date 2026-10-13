Στο πνεύμα των ημερών, όπως φαίνεται, είναι οι άνθρωποι της Λιετκαμπέλις, καθώς έβαλαν το «Ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση όταν βγήκα για το ζέσταμά του ο ΠΑΟΚ.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ταξίδεψε στη Λιθουανία με στόχο την τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο Eurocup και όταν οι παίκτες έκαναν την εμφάνισή τους στο παρκέ για το ζέσταμα, ένιωσαν σαν να ήταν στην Ελλάδα.

Ο λόγος; Το γεγονός ότι από τα μεγάφωνα του γηπέδου άρχισε να παίζει το «Ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση, με τους Λιθουανούς να δείχνουν έτσι ότι είναι στο πνεύμα των ημερών, καθώς ένα από τα θέματα της επικαιρότητας είναι η κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα.