Με ανακοίνωσή της η Θύρα 7 εξέφρασε την οργή της για την απόφαση της UEFA να απαγορεύσει τη μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Πέμπτη (15/10) στο Βελοντρόμ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν τη συμπαράσταση των οπαδών τους, καθώς η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία απαγόρευσε τη μετακίνηση, μόλις δύο 24ωρα πριν το παιχνίδι.

Μια απόφαση που έκανε έξαλλους τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση της Θύρας 7 που αναφέρει τα εξής…

«ΚΛΟΠΗ των χρημάτων μας από γαλλικές αρχές και ΟΥΕΦΑ!

Την στιγμή, που ήδη αρκετοί απ’ τους οπαδούς μας βρίσκονται στην Μασσαλία για τον αγώνα της ομάδας μας με την Μαρσέιγ την Πέμπτη, οι γαλλικές αρχές «θυμήθηκαν» να απαγορεύσουν την παρουσία μας εκεί εντός και εκτός γηπέδου για λόγους ασφαλείας της δημόσιας τάξης!!

Σήκωσαν τα χέρια ψηλά, κρύφτηκαν πίσω απ’ την ανεπάρκεια τους και με μια πρωτοφανή απόφαση απαγόρευσαν την παρουσία μας εκεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα!

Χιλιάδες κόσμου του Ολυμπιακού, που έχουν ξοδέψει χρήματα από το υστέρημα τους για να στηρίξουν την ομάδα μας, μένουν μετέωροι, χωρίς κανένας να τους εγγυηθεί αν και πως θα τους επιστραφούν τα χρήματα που έδωσαν.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ η ευθύνη της ΟΥΕΦΑ η οποία στο ρόλο του Ποντίου Πιλάτου, ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ για την αδικία και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι οπαδοί των ομάδων, για τους οποίους στην τελική, γίνονται οι διοργανώσεις!

Ποιος και πώς θα αποζημιώσει τόσες χιλιάδες κόσμου;

Το ποδόσφαιρο δεν είναι παιχνιδάκι στα χέρια των χαρτογιακάδων της Νιόν, είναι ο βασιλιάς των σπορ, όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό πρέπει πρώτα και κύρια να ΣΕΒΟΝΤΑΙ αυτούς που ταξιδεύουν παντού και γεμίζουν τα γήπεδα!».