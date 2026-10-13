Με τα καλύτερα λόγο μίλησε για τον Μάρκο Νίκολιτς ο Αρντά Τουράν, ο οποίος τόνισε πως είναι αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το βράδυ της Τετάρτης (14/10) στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο προπονητής των Ουκρανών ρωτήθηκε και για τα σενάρια που τον θέλουν να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Τουρκίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αρντά Τουράν…

Για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς: «Αύριο θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει έναν εξαιρετικό προπονητή».

Για τα σενάρια που τον συνδέουν με την Εθνική Τουρκίας: «Είναι αδύνατο να εξηγήσω πόσο μεγάλη τιμή αποτελεί για μένα κάτι τέτοιο. Έχω αγωνιστεί με την εθνική ομάδα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και τα συναισθήματα που μου δημιουργεί αυτή η προοπτική δεν περιγράφονται εύκολα. Με συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, ύστερα από τόσο καιρό, βλέπω ανθρώπους να συσπειρώνονται γύρω από το όνομά μου. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και μέσα από την καρδιά μου. Αγαπώ βαθιά την πατρίδα μου και τη σημαία της».

Για την προοπτική να συνεχίσει να εργάζεται εκτός Τουρκίας: «Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσφέρεις στη χώρα σου. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις τη σημαία της στο στήθος σου για να την υπηρετείς. Μπορείς να την εκπροσωπείς και να την κάνεις γνωστή σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη και την αναγνώριση που εισπράττω από τους συμπατριώτες μου. Ωστόσο, βρίσκομαι ακόμη στην αρχή της προπονητικής μου διαδρομής. Ίσως το καλύτερο για μένα αυτή τη στιγμή να είναι να συνεχίσω να εργάζομαι, να αποκτώ εμπειρίες και να εξελίσσομαι, εκπροσωπώντας παράλληλα την Τουρκία στο εξωτερικό».

Για τον Φατίχ Τερίμ και το παράδειγμά του: «Ο Φατίχ Τερίμ είχε ανοίξει τον δρόμο πριν από πολλά χρόνια, μεταφέροντας την τουρκική σημαία στη Φιορεντίνα και στη Μίλαν. Αισθάνομαι ότι έχω πλέον αναλάβει κι εγώ αυτή την ευθύνη, ως ο πρώτος Τούρκος προπονητής που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο. Πιστεύω πως η εκπροσώπηση της πατρίδας μου μέσα από την παρουσία μου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική και ωφέλιμη».

Για τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Σαχτάρ: «Έχω αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στους ανθρώπους της Σαχτάρ για όσο διάστημα ισχύει το συμβόλαιό μου. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχουμε κοινά όνειρα, ένας πρόεδρος, ένας διευθύνων σύμβουλος και μια διοίκηση που προσφέρουν τα πάντα για την ομάδα. Πριν από το προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος είχα ζητήσει από τους παίκτες μου να μη σκέφτονται καθόλου την ΑΕΚ. Τους εξήγησα ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά, εάν θέλουμε να πετύχουμε όσα έχουμε θέσει ως στόχους.

Δεν θα ήταν σωστό, λοιπόν, να δημιουργήσω τώρα εγώ ένα προσωπικό ζήτημα που θα αποσπούσε την προσοχή τους. Θα ήταν άδικο απέναντι στην προσπάθεια, στον ενθουσιασμό και στις προσδοκίες τους. Θέλω να γίνει κατανοητό ότι η αγάπη μου για την Τουρκία είναι δεδομένη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως υπάρχει μόνο ένας τρόπος να υπηρετείς και να εκπροσωπείς την πατρίδα σου».