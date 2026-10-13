Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι ένας από τους παίκτες που ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις του στον Ολυμπιακό και την Εθνική Ελλάδας, με αποτέλεσμα να αποτελεί μεταγραφική προτεραιότητα για τη Χόφενχαϊμ, σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ.

Ο 28χρονος διεθνής στόπερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» στη νίκη επί του Παναθηναϊκού, δίνοντας συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί από την αρχή της σεζόν, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Λογικό είναι, επομένως, το όνομά του να βρίσκεται στις λίστες ευρωπαϊκών ομάδων και στη Γερμανία αναφέρουν ότι η Χόφενχαϊμ έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτησή του, με το σχετικό δημοσίευμα να αναφέρει πως η γερμανική ομάδα μπορεί να προσφέρει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ, καθώς αυτές φέρονται να είναι οι απαιτήσεις της ομάδας του Πειραιά.

Στον Ολυμπιακό, πάντως, δεν σκέφτονται την πώληση του Ρέτσου αλλά την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει το 2028.