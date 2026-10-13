Ο ΟΦΗ κλήθηκε σε απολογία για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον αγώνα με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena και κινδυνεύει με τιμωρία της έδρας, έχοντας μπροστά του το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Τα πράγματα δεν πήγαν καλά σε κανένα επίπεδο για τους Κρητικούς στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ηττήθηκαν με 3-0 από την Ένωση και παράλληλα κλήθηκαν σε απολογία λόγω των οπαδών τους. Η κλήση, μάλιστα, έγινε με βάση το άρθρο 15 4β, εδάφιο α, το οποίο προβλέπει βαρύ πρόστιμο και τιμωρία έδρα 2-4 αγωνιστικές, για επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο ή τους λοιπούς χώρους του γηπέδου.

Τα επόμενα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια του ΟΦΗ είναι, κατά σειρά, κόντρα σε ΠΑΟΚ, Ατρόμητο, Λεβαδειακό και Βόλο (κύπελλο), με τη σχετική ανακοίνωση της Super League να αναφέρει τα εξής…

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 15-10-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR: “Βάσει των αναφερομένων στο από 10/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/26/2298995 από 11/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 10/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/2307579 από 12/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 11/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/2307410 από 12/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ

4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 11/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/131/1/4/ξστ’ από 13/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, β’, γ’, 2 περ. α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΟΦΗ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 10/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/2307579 από 12/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”,

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 4 περ. β’ εδ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».