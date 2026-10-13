Το βίντεο με όσα κατέγραψε η παρακάμερα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό δημοσίευσε ο Ολυμπιακός και ξεχωρίζει η ομιλία του Παναγιώτη Ρέτσου στα αποδυτήρια πριν την έναρξη.

Ήταν ένα ματς στο οποίο η νίκη αποτελούσε μονόδρομο για τους «ερυθρόλευκους» προκειμένου να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας και παράλληλα να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους ενόψει της συνέχειας.

Μια νίκη που ήρθε τελικά με το γκολ του Ρέτσου, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο ίδιος, άλλωστε, ήξερε πολύ καλά πόσο σημαντικό ήταν αυτό το παιχνίδι και φρόντισε να το κάνει σαφές και με όσα είπε στους συμπαίκτες του.

Στο βίντεο που ανέβασε ο Ολυμπιακός στο Youtube και στα social media με την παρακάμερα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, υπάρχει και η ομιλία του Ρέτσου στα αποδυτήρια πριν την έναρξη.

Αναλυτικά όσα είπε στους συμπαίκτες του…

«Παιδιά, υπάρχουν μερικά παιχνίδια που δεν χρειάζονται μόνο ποιότητα ή κάποια τεχνική δεν χρειάζονται μόνο ταχύτητα, χρειάζονται φιλοδοξία που πρέπει να έχουμε.

Είναι ντέρμπι και όλοι ξέρετε ότι μιλάμε για αυτό όλη την εβδομάδα. Αλλά παιδιά, από την πρώτη στιγμή, η ομάδα που το θέλει περισσότερο θα κερδίσει.

Η ομάδα που θα το κερδίσει είναι αυτή που το θέλει πιο πολύ. Και σήμερα ο αγώνας είναι δικός μας, στην έδρα μας.

Είδατε το γήπεδο από την προθέρμανση να είναι γεμάτο. Αυτοί το θέλουν αλλά εμείς περισσότερο. Για εμάς, επειδή είναι ντέρμπι. Πάμε».