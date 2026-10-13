Οι δεσμοί του Τζάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν ξανά θέμα συζήτησης και ο λόγος είναι ένα ενοίκιο που πληρώνει χωρίς λόγο η FIFA στον Πύργο του προέδρου των ΗΠΑ.

Κάθε απόφαση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είναι στο μικροσκόπιο πλέον καθώς ο πρόεδρός της βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες και είναι πολλοί αυτοί που θέλουν την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, τα διεθνή ΜΜΕ αποκαλύπτουν ότι η FIFA πληρώνει 420.000 ευρώ ετησίως για γραφείο στον Πύργο Τραμπ, χωρίς κανείς να έχει καταλάβει τον λόγο που γίνεται αυτό, από τη στιγμή που το γραφείο είναι άδειο και δεν χρησιμοποιείται.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφηκε την άνοιξη του 2025 και φέρεται να έχει διάρκεια ως το 2033, με αξιωματούχους της FIFA να απορούν για αυτή την απόφαση από τη στιγμή που το γραφείο, όπως προαναφέρθηκε, δεν χρησιμοποιείται από κανέναν.

Στις ΗΠΑ, άλλωστε, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει δύο γραφεία στο Μαϊάμι, οπότε είναι μυστήριο το γιατί αποφάσισε να νοικιάσει χώρο στον Πύργο Τραμπ, από τη στιγμή που δεν είχε σκοπό επεκταθεί στη Νέα Υόρκη.