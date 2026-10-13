Δυναμική είσοδο στον χώρο του ποδοσφαίρου κάνει το Netflix, καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2030 για την Ισπανία και την Ανδόρα.

Εδώ και καιρό υπήρχαν φήμες για είσοδο του Netflix στο ποδόσφαιρο και το σενάριο που κυκλοφορούσε έκανε λόγο για διεκδίκηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Champions League. Ενδεχομένως να γίνει κι αυτό, προς το παρόν πάντως είναι επίσημη πλέον η συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, σε ό,τι αφορά την Ισπανία και την Ανδόρα.

Η σχετική ανακοίνωση της πλατφόρμας αναφέρει τα εξής…

«Το Netflix απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα για την Ισπανία και την Ανδόρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2030 και θα μεταδώσει ζωντανά και τους 104 αγώνες της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2030 θα σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση 100 ετών από τη διοργάνωση της πρώτης διοργάνωσης. Η Ισπανία, η εν ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα είναι μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, μαζί με το Μαρόκο και την Πορτογαλία. Η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν επίσης αγώνες στο πλαίσιο των εορτασμών για την εκατονταετηρίδα.

Το Netflix σχεδιάζει να παρέχει πλήρη ζωντανή κάλυψη της διοργάνωσης, με εκπομπές πριν από την έναρξη, στο ημίχρονο και μετά τη λήξη των αγώνων, καθώς και μια καθημερινή εκπομπή με τα καλύτερα στιγμιότυπα τις ημέρες των αγώνων και άλλο περιεχόμενο που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της προσμονής ενόψει του τουρνουά.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ένας αγώνας ανά γύρο θα είναι διαθέσιμος για δωρεάν παρακολούθηση στην Ισπανία. Επιπλέον, ένα πακέτο αγώνων -που θα περιλαμβάνει όλους τους αγώνες της Ισπανίας, τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό- θα προσφερθεί σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ελεύθερης μετάδοσης, διασφαλίζοντας ευρεία διαθεσιμότητα για το κοινό σε όλη τη χώρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεργασία του Netflix με τηλεοπτικό δίκτυο ελεύθερης μετάδοσης για την προβολή συγκεκριμένων αγώνων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο».