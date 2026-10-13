Χωρίς τους Λέγια Ισέκα και Χρήστο Σιέλη θα αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ τη Ρεν εκτός έδρας, την Πέμπτη (15/10), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί μπήκαν με τη δεξί στη League Phase καθώς πέτυχαν μεγάλη νίκη επί της Χόφενχαϊμ με 2-0 στο Παγκρήτιο και τώρα έχουν μπροστά τους την εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Γάλλους.

Η προετοιμασία για το παιχνίδι της Πέμπτης (15/10) ολοκληρώθηκε και ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σιέλη λόγω προβλήματος στον τετρακέφαλο και τον Ισέκα λόγω προβλήματος στον προσαγωγό.

Όπως και να ‘χει, ο ΟΦΗ θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό στη Γαλλία χωρίς άγχος, καθώς ήδη είναι μεγάλη επιτυχία η παρουσία στη League Phase.

Στην αποστολή των Κρητικών για το ματς με τη Ρεν είναι οι Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.