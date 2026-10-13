Τα πρώτα μηνύματα

Πολύ δύσκολα θα είναι από εδώ και πέρα τα πράγματα για τον Λίσι στον ΠΑΟΚ. Η 3άρα από την Καλαμάτα στην Τούμπα, έπειτα από τραγική εμφάνιση, φέρνει σε πρώτο πλάνο τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν σαν… αόρατος. Δεν έπεφταν ευθύνες πάνω του ποτέ, ειδικά μετά την πώληση Κωνσταντέλια, αλλά τώρα το σκηνικό αλλάζει. Τα πρώτα μηνύματα είναι σαφή άλλωστε καθώς επικοινωνιακά η ΠΑΕ φροντίζει ώστε η συζήτηση να αφορά πλέον τα λάθη και τις ευθύνες του Λίσι, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να βρει άμεσα λύσεις. Αυτή είναι η γραμμή μετά την ήττα από την Καλαμάτα και αυτό σημαίνει πως δεν θα πρέπει να είναι έκπληξη όχι απλά το να μη βγάλει τη σεζόν στην Τούμπα ο Λίσι αλλά και το να υπάρξουν εξελίξεις αρκετά νωρίτερα. Τα άσχημα αποτελέσματα φέρνουν γκρίνια, η γκρίνια φέρνει κριτική για τον Σαββίδη και αυτό πρέπει να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Κανένα θέμα Πετρούσεφ

Με τον Παναθηναϊκό να αναζητά ψηλό, ξεκίνησαν ξανά οι φήμες για τον Πετρούσεφ. Ο Σέρβος θέλει να φύγει από τη Ντουμπάι και αν μείνει ελεύθερος θα είναι πιο… ελκυστικός για αρκετές ομάδες, οι πράσινοι όμως δεν είναι ανάμεσα σε αυτές. Ο Ομπράντοβιτς δεν τρελαίνεται για τον Πετρούσεφ, αρχικά επειδή δεν είναι σέντερ και αφετέρου επειδή ο χαρακτήρας του θεωρείται ιδιαίτερος. Είχε θέμα στον Ολυμπιακό και θεωρούσε πως έφταιγαν οι άλλοι, δεν του έχουν πάει καλά τα πράγματα ούτε στη Ντουμπάι, γενικά δεν είναι και εγγύηση ηρεμίας για τα αποδυτήρια, οπότε στον Παναθηναϊκό δεν δείχνουν διάθεση να ασχοληθούν μαζί του. Ο στόχος είναι η απόκτηση ενός σέντερ και οι πράσινοι εξετάζουν περιπτώσεις παικτών τόσο από το NBA όσο και από την Ευρώπη.

Ο Ντάνστον… διώχνει παίκτη

Στον Ολυμπιακό δεν ψάχνουν για σέντερ, είναι όμως πιθανή η αποχώρηση ενός. Ο Ντάνστον δεν αποκτήθηκε… χαριστικά, αλλά για να έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα. Να δίνει ανάσες στους συμπαίκτες του, να παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής. Με την εμπειρία του μπορεί να το κάνει και το έχει ήδη δείξει. Παράλληλα, είναι σίγουρο ότι θα πάρει ελληνικό διαβατήριο, άρα «ισχυροποιείται» κι άλλο η παρουσία του στην ομάδα και αποδυναμώνεται αυτή του Αντώνη Καραγιαννίδη. Οι ερυθρόλευκοι είναι πιθανό να παραχωρήσουν ως δανεικό τον 24χρονο σέντερ προκειμένου να πάρει καλό χρόνο συμμετοχής τη φετινή σεζόν και να επιστρέψει πιο έτοιμος την επόμενη. Έχει συμβόλαιο ως το 2030 άλλωστε και στον Πειραιά τον πιστεύουν για το μέλλον, κυρίως.

Ο άνθρωπος των στατικών φάσεων

Τρία γκολ από στατικές φάσεις έβαλε η ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ και δεν ήταν τυχαίο. Οι κιτρινόμαυροι γενικά είναι δυνατοί σε αυτόν τον τομέα και ο κύριος λόγος είναι ο Νεμάνια Ρνιτς, ο οποίος προστέθηκε στο επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος της περασμένης σεζόν. Ο 42χρονος Σέρβος πήρε τη θέση του Αλεξάντερ Ρόγκιτς που είχε απολυθεί τον περασμένο Φεβρουάριο επειδή είχε πάει σε αγώνα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού χωρίς άδεια και αντικαταστάθηκε το καλοκαίρι από τον Ρνιτς, ο οποίος είχε δουλέψει στην αυστριακή Βόλφσμπεργκερ. Αυτός είναι που έχει αναλάβει τις στατικές φάσεις και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κάνει καλή δουλειά, καθώς η Ένωση κάνει και έτσι ζημιές στους αντιπάλους της.

Νέο σενάριο για Μεντιλίμπαρ

Ο Μεντιλίμπαρ παραμένει εκτός πάγκων μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και οι ισπανικές ομάδες χτυπάνε την πόρτα του. Πριν ένα μήνα ήταν η Βαλένθια αλλά αυτή που ενδιαφερόταν αλλά η απάντησή του ήταν αρνητική και τώρα το όνομά του βρίσκεται στη λίστα της Οσασούνα που ετοιμάζεται για αλλαγή προπονητή. Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί όμως, ο πρώην τεχνικός των ερυθρόλευκων δεν δείχνει να βιάζεται για την επιστροφή του στους πάγκους και δεν είναι και τόσο σίγουρος πως το καλύτερο για τον ίδιο είναι να δουλέψει στην πατρίδα του. Είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει στο εξωτερικό και περιμένει την κατάλληλη πρόταση, το κατάλληλο πρότζεκτ για να πει το «ναι». Όπως και να ‘χει, ο «Μέντι» έχει πέραση και όχι και βιασύνη για επιστροφή στη δουλειά, όπως φαίνεται.