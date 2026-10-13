Καθοριστικές εξελίξεις καταγράφονται γύρω από το μέλλον του Αρντά Τουράν, καθώς η τουρκική ομοσπονδία φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ, με στόχο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Έλις Μπουσέ Αράτς, αντιπροσωπεία της τουρκικής ομοσπονδίας έχει μεταβεί στο Λονδίνο, όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει τις τελικές επαφές με τον 39χρονο τεχνικό. Μάλιστα, τα μέλη της αποστολής πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της Σαχτάρ με την ΑΕΚ, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 14 Οκτωβρίου στις 22:00, στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Το παιχνίδι απέναντι στην κιτρινόμαυρη ομάδα αποκτά, έτσι, πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς αμέσως μετά τη λήξη του φέρεται να έχει προγραμματιστεί η καθοριστική συνάντηση ανάμεσα στον Τουράν και τους εκπροσώπους της τουρκικής ομοσπονδίας. Στόχος των δύο πλευρών είναι να γεφυρώσουν τις όποιες διαφορές και να καταλήξουν σε συμφωνία για την ανάληψη της εθνικής Τουρκίας.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τις εξελίξεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Αρντά Τουράν βρίσκεται στον πάγκο της Σαχτάρ από το καλοκαίρι του 2025 και έχει καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά του στον ουκρανικό σύλλογο, οδηγώντας τον στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και μέχρι τα ημιτελικά του Conference League, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο απολογισμός του σε 61 αγώνες περιλαμβάνει 40 νίκες, 12 ισοπαλίες και εννέα ήττες.

Η πιθανή μετακίνησή του στην εθνική Τουρκίας θα αποτελέσει σημαντικό σταθμό στην προπονητική του διαδρομή, καθώς θα του δώσει την ευκαιρία να αναλάβει ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του τουρκικού ποδοσφαίρου. Για τη Σαχτάρ, από την άλλη πλευρά, μια ενδεχόμενη αποχώρηση θα δημιουργήσει νέα δεδομένα σε μια περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος επιχειρεί να διατηρήσει την αγωνιστική του δυναμική παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.