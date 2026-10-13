Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε την ανοδική της πορεία, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη στο τουρνουά της Γουχάν. Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο 35 στην παγκόσμια κατάταξη, παρότι έχασε το πρώτο σετ, αντέδρασε εντυπωσιακά και επικράτησε με 4-6, 6-2, 6-2 της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ, Νο 10 στον κόσμο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Η Κόστιουκ πήρε το πρώτο σετ με 6-4, αξιοποιώντας το break που πέτυχε στο τρίτο game και διατηρώντας στη συνέχεια το προβάδισμά της. Η απάντηση της Σάκκαρη, ωστόσο, ήταν άμεση και εμφατική.

Στο δεύτερο σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε break από νωρίς, προηγήθηκε με 3-0 και, με ένα ακόμη «σπάσιμο» του σερβίς της αντιπάλου της, έφτασε στο 5-1. Παρά την προσωρινή αντίδραση της Ουκρανής, η Σάκκαρη έκλεισε το σετ με 6-2, στέλνοντας το ματς σε τρίτο σετ.

Εκεί, η αποφασιστικότητα και η ψυχραιμία της έκαναν τη διαφορά. Με break στο τέταρτο game, ξέφυγε με 4-1 και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Ακόμη και στο έβδομο game, όταν η Κόστιου προέβαλε σθεναρή αντίσταση σε μια εξαντλητική μάχη 20 πόντων, η Σάκκαρη βρήκε τον τρόπο να κρατήσει το σερβίς της για το 5-2.

Λίγο αργότερα, ολοκλήρωσε την ανατροπή με 6-2, παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση έπειτα από 41 λεπτά στο τρίτο σετ. Η εμφάνισή της απέναντι σε μία από τις κορυφαίες τενίστριες του κόσμου επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.