Λιγότερο από δύο εβδομάδες απομένουν για την απονομή της φετινής Χρυσής Μπάλας, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται γύρω από το ποιος θα αναδειχθεί κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς.

Χάρι Κέιν, Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Μπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Ρόδρι, Λιονέλ Μέσι και άλλοι διεκδικητές περιμένουν να μάθουν αν θα είναι εκείνοι που θα ακούσουν το όνομά τους στην τελετή της 26ης Οκτωβρίου, στο London Palladium, στο Λονδίνο, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 70 χρόνια του θεσμού.

Μέχρι τότε, πάντως, ένας λογαριασμός στο Χ αποφάσισε να δώσει τη δική του, χιουμοριστική εκδοχή στην αγωνία της αναμονής, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό βίντεο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Το σενάριο ξεκινά την ώρα που ο Ντιντιέ Ντρογκμπά ετοιμάζεται να ανακοινώσει τον νικητή. Ξαφνικά, τα φώτα σβήνουν και η Χρυσή Μπάλα κάνει φτερά! Ως δράστης εμφανίζεται ο Κιλιάν Μπαπέ, με τους υπόλοιπους αστέρες να ξεκινούν ένα απίθανο κυνηγητό για να τον σταματήσουν.

Το φινάλε είναι εξίσου απολαυστικό: ο Μέσι αναλαμβάνει ρόλο οδηγού λεωφορείου, ο Τζακ Γκρίλις απολαμβάνει το ποτό του σε μια παμπ, ενώ ο Βινίσιους Τζούνιορ προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι ο ίδιος είναι ο πραγματικός νικητής της περιπέτειας!