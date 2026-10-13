Η Παρί Σεν Ζερμέν, δύο φορές διαδοχικά πρωταθλήτρια Ευρώπης δοκιμάζεται στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι στο σημαντικότερο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο και η επιστροφή του Ολιβιέ Ζιρού στο γήπεδο της πρώην ομάδας του, Άρσεναλ, ως παίκτης πλέον της Λιλ.

Οι μόλις τρεις ήττες της ΑΕΚ

Η Σαχτάρ παραμένει αήττητη στις πέντε αναμετρήσεις της με ελληνικές ομάδες, με απολογισμό μία νίκη και τέσσερις ισοπαλίες. Παράλληλα, έχει γνωρίσει μόλις τέσσερις ήττες στις τελευταίες 21 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της, μετρώντας δέκα νίκες και επτά ισοπαλίες.

Από την πλευρά της, η πρωταθλήτρια Ελλάδας έχει ηττηθεί μόλις τρεις φορές στις τελευταίες 20 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της, έχοντας απολογισμό 12 νίκες και πέντε ισοπαλίες.

Η μεγάλη πρόκληση για την Παρί

Μετά το εντυπωσιακό 6-1 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας στην πρεμιέρα, η Παρί Σεν Ζερμέν καλείται να περάσει ένα σαφώς δυσκολότερο τεστ. Την Τετάρτη (22:00) αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad», απέναντι σε μια ομάδα που, παρά τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες που αντιμετωπίζει, έδειξε τις δυνατότητές της συντρίβοντας τη Λίβερπουλ με 3-0 στο «Anfield» στις 11 Οκτωβρίου.

Οι Ζερεμί Ντοκού, Ραγιάν Σερκί και Έρλινγκ Χάαλαντ βρήκαν όλοι δίχτυα απέναντι στους «Reds», επιβεβαιώνοντας την επιθετική δυναμική των Άγγλων.

Η Παρί, από την άλλη, επικράτησε εύκολα της Λε Μαν με 3-1 το Σάββατο, με την είσοδο βασικών παικτών να συμβάλλει στην επικράτησή της. Ανάμεσά τους ξεχώρισε ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια.

Η επιστροφή του Ζιρού

Η Λιλ και η Λανς, οι άλλες δύο γαλλικές ομάδες της διοργάνωσης, αναζητούν αντίδραση μετά τις ήττες της πρεμιέρας.

Η Λιλ έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα της Άρσεναλ. Οι «Gunners», φιναλίστ της περασμένης διοργάνωσης, είχαν επικρατήσει της Νάπολι στις αρχές Σεπτεμβρίου και συνεχίζουν να διεκδικούν την κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Το παιχνίδι έχει, ωστόσο, ξεχωριστή σημασία και για τον Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος θα βρεθεί ξανά απέναντι στην πρώην ομάδα του, με την οποία κατέγραψε 253 συμμετοχές.

Η Λανς, μετά τη νίκη με 2-1 επί της Λιόν την Παρασκευή, υποδέχεται τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης την περασμένη σεζόν.

Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Μπαρτσελόνα, που προπορεύεται στη La Liga με οκτώ νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ταξιδεύει για να αντιμετωπίσει τη Γαλατασαράι. Ωστόσο, θα στερηθεί τον Βραζιλιάνο επιθετικό Ραφίνια, μόλις μία εβδομάδα πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς».

Η Μπάγερν Μονάχου, μετά την ισοπαλία 2-2 με την Άουγκσμπουργκ στην Bundesliga, ταξιδεύει στη Νορβηγία για να αντιμετωπίσει τη Βίκινγκ, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Ο Χάρι Κέιν, που έχει σκοράρει στις οκτώ τελευταίες συμμετοχές του στο Champions League, θα επιδιώξει να διευρύνει το σερί του.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία έφτασε στα ημιτελικά την περασμένη σεζόν και ηττήθηκε από τη Λίβερπουλ στην πρεμιέρα, υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Άγγλοι ξεκίνησαν με νίκη 4-0 επί της Σαμπάχ, αλλά δυσκολεύονται στο πρωτάθλημα, όπου βρίσκονται στη 13η θέση μετά την ισοπαλία 1-1 με την Τότεναμ.

Οι Έλληνες της League Phase

Η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει και αρκετές ελληνικές παρουσίες σε ευρωπαϊκές ομάδες. Την Τετάρτη (14/10), η Ντόρτμουντ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, αντιμετωπίζει την Μπόντο Γκλιμτ.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη, φιλοξενείται από τη Λανς, ενώ η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται τη Λιλ. Η Λίβερπουλ του Κωνσταντίνου Τσιμίκα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη ΛΑΣΚ, ενώ η Κόμο του Τάσου Δουβίκα ταξιδεύει στην έδρα της Φέγενορντ.

Τέλος, η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχικού κειμένου. Οι συγκεκριμένοι οκτώ Έλληνες, μαζί με τους 12 της ΑΕΚ, συμπληρώνουν τις 20 ελληνικές παρουσίες στη League Phase του Champions League.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

19:45 — Λανς – Σπόρτινγκ

19:45 — Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας

22:00 — Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ

22:00 — Άρσεναλ – Λιλ

22:00 — Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 — Λειψία – Αϊντχόφεν

22:00 — Βιγιαρεάλ – Νάπολι

22:00 — Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα

22:00 — Βίκινγκ – Μπάγερν

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου