Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι δυσκολεύεται να κρύψει τον εκνευρισμό του, καθώς η Γιουβέντους εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες που δεν της επιτρέπουν να κάνει το επόμενο βήμα. Η ένταση με τον προπονητή της Κάλιαρι, Πιζακάμε, μετά το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρησης δεν ήταν παρά η έκφραση μιας βαθύτερης δυσαρέσκειας. Παρά την επιθετική της δραστηριότητα, η «Μεγάλη Κυρία» εξακολουθεί να πληρώνει την έλλειψη αποτελεσματικότητας, την παθητικότητα σε κρίσιμες στιγμές και τα τεχνικά κενά της.

Ο Ιταλός τεχνικός υπερασπίζεται δημόσια τους ποδοσφαιριστές του, όμως γνωρίζει ότι η ομάδα του πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη προσωπικότητα και να παίρνει πρωτοβουλίες αντί να περιμένει τις εξελίξεις. Με τη Λάτσιο να ακολουθεί την Κυριακή, τα περιθώρια στενεύουν και η ανάγκη για αντίδραση γίνεται επιτακτική.

Τι συνέβη με τον Πιζακάμε

Η ένταση ξέσπασε μετά το παιχνίδι με την Κάλιαρι, όταν ο Σπαλέτι αντέδρασε έντονα στον προπονητή των γηπεδούχων, κατηγορώντας τον για καθυστερήσεις. Ο Πιζακάμε αντέτεινε ότι η ομάδα του δεν επιχείρησε να κερδίσει χρόνο, ενώ ο τεχνικός της Γιουβέντους φαίνεται πως είχε ακόμη στο μυαλό του την αναμέτρηση του περασμένου Ιανουαρίου, όταν θεωρούσε ότι η Κάλιαρι είχε επικρατήσει χρησιμοποιώντας ανορθόδοξες τακτικές.

Το πρόβλημα της Γιουβέντους

Η ομάδα του Σπαλέτι συνήθως ξεκινά δυναμικά, επιβάλλει τον ρυθμό της και πιέζει τον αντίπαλο. Όταν, όμως, δεν βρίσκει γρήγορα το γκολ, χάνει την έντασή της, κάνει τεχνικά λάθη και καταφεύγει σε προβλέψιμες επιλογές. Η έλλειψη αποτελεσματικότητας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά της, ενώ η παθητικότητα αποτυπώνεται και στον τρόπο που δέχθηκε το γκολ από την Κάλιαρι.

Ο Ιταλός προπονητής θεωρεί ότι οι παίκτες του πρέπει να καθορίζουν οι ίδιοι την εξέλιξη των αγώνων, αντί να περιμένουν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Οι αδυναμίες και οι επιθετικές επιλογές

Η Γιουβέντους εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στο αριστερό άκρο της άμυνας, όπου ο Τζελίκ αγωνίζεται εκτός της φυσικής του θέσης και χάνει χρόνο στις επιθετικές του ενέργειες. Ο Σπαλέτι περιμένει να δει αν ο Καμπιάσο μπορεί να προσφέρει λύσεις.

Στην επίθεση, ο Κόλο Μουανί δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του μοναδικού φορ, καθώς προτιμά να έχει συμπαίκτη κοντά του. Στο παιχνίδι με την Κάλιαρι, πάντως, παρουσίασε βελτίωση τόσο στις κινήσεις του όσο και στην παρουσία του στην περιοχή. Ο Νίκο Γκονζάλες προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά δυσκολεύεται όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, ενώ ο Βόλτεμαντε προβλημάτισε ξανά με την αδυναμία του στις μονομαχίες και την περιορισμένη αντίδρασή του μέσα στην περιοχή.

Ο Ζέγκροβα εξελίσσεται σε βασικό όπλο

Μέσα στις δυσκολίες, ο Σπαλέτι έχει καταφέρει να αξιοποιήσει ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονταν αρχικά στα πλάνα της διοίκησης, όπως ο Ντάγκλας Λουίζ, ο Νίκο Γκονζάλες και ο Έντον Ζέγκροβα.

Ο τελευταίος, μάλιστα, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο καθοριστικές επιθετικές λύσεις της Γιουβέντους. Παρότι στις αρχές Σεπτεμβρίου βρισκόταν ουσιαστικά εκτός ομάδας και δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα της UEFA, οι εμφανίσεις του έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τόσο απέναντι στην Κάλιαρι όσο και στο παιχνίδι με τη Σασουόλο, οι ατομικές του ενέργειες έδωσαν επιθετική πνοή στην ομάδα.

Ο Σπαλέτι ίσως θα έπρεπε να τον είχε χρησιμοποιήσει από την αρχή στην Κάλιαρι, ειδικά από τη στιγμή που δεν θα έχει τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Θέλτα την Πέμπτη. Η επιστροφή του Γιλντίζ και η καλύτερη συνεργασία των επιθετικών αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της Γιουβέντους να βρει σταθερότητα και να αλλάξει την εικόνα της.