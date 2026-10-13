Η ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα με 3-1 στην Τούμπα, το απόγευμα της Δευτέρας (12/10), είχε ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τον «Δικέφαλο», καθώς έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί 23 διαδοχικών αγώνων χωρίς ήττα στην έδρα του στη Super League.

Η τελευταία φορά που οι Θεσσαλονικείς είχαν ηττηθεί εντός έδρας στο πρωτάθλημα ήταν στις 2 Φεβρουαρίου 2025, όταν η ΑΕΚ είχε φύγει νικήτρια από την Τούμπα με 2-1. Από εκείνη την αναμέτρηση μέχρι το παιχνίδι με την Καλαμάτα μεσολάβησαν 617 ημέρες, κατά τις οποίες ο ΠΑΟΚ σημείωσε 19 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Η «Μαύρη Θύελλα», ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο να διακόψει το αήττητο των «ασπρόμαυρων», αλλά πέτυχε μια σειρά από ιστορικές πρωτιές. Το 3-1 αποτέλεσε την πρώτη νίκη της στην Τούμπα, την πρώτη επικράτησή της απέναντι στον ΠΑΟΚ σε αγώνα πρωταθλήματος, αλλά και την πρώτη φορά που κατάφερε να πετύχει τρία γκολ κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Πριν από τη συνάντηση της Δευτέρας, ο ΠΑΟΚ παρέμενε αήττητος σε 14 αναμετρήσεις πρωταθλήματος απέναντι στην ομάδα της Μεσσηνίας, με απολογισμό επτά νίκες και επτά ισοπαλίες. Στην Τούμπα, μάλιστα, είχε έξι νίκες και μία ισοπαλία, με το μοναδικό παιχνίδι που δεν κέρδισε να είναι εκείνο της 3ης Δεκεμβρίου 1995, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1.

Οι δύο ομάδες είχαν να συναντηθούν από τις 28 Ιανουαρίου 2001, όταν ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με το ευρύ 7-1. Περισσότερα από 25 χρόνια αργότερα, η Καλαμάτα επέστρεψε στην Τούμπα και ανέτρεψε τα δεδομένα, υποχρεώνοντας τον «Δικέφαλο» στην πρώτη εντός έδρας ήττα του στο πρωτάθλημα έπειτα από σχεδόν 20 μήνες.