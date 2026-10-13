Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με τους «πράσινους» να μετρούν αντίστροφα για τη μετακόμισή τους στο νέο τους «σπίτι», η οποία προγραμματίζεται για τη σεζόν 2027-28.

Τα βίντεο από την εξέλιξη των εργασιών βλέπουν πλέον καθημερινά το φως της δημοσιότητας, δίνοντας στους φίλους του Τριφυλλιού τη δυνατότητα να παρακολουθούν από κοντά την πρόοδο του έργου.

Το τελευταίο βίντεο προσφέρει μια πρώτη εικόνα από τους χώρους των αποδυτηρίων, αλλά και από τη διαδρομή που θα ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μέχρι να βγουν στον αγωνιστικό χώρο.

Πρόκειται για ένα ακόμη δείγμα της εξέλιξης του νέου γηπέδου, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για τον σύλλογο, καθώς θα αποτελέσει τη νέα έδρα της ομάδας από τη σεζόν 2027-28.