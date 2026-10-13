Νέο ρεκόρ στην αγορά αθλητικών αναμνηστικών σημείωσε η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τους τελικούς του NBA το 1998, καθώς πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ιστορικό αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές περιόδους στην καριέρα του θρυλικού άσου των Σικάγο Μπουλς, αναδείχθηκε στο ακριβότερο μπασκετικό αναμνηστικό που έχει πωληθεί ποτέ.

Όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Hunt Auctions, ο αγοραστής της φανέλας είναι ο Ρον Φίρμαν, επενδυτής ακινήτων με έδρα το Μαϊάμι. Η συγκεκριμένη εμφάνιση φορέθηκε από τον Τζόρνταν στις 5 Ιουνίου 1998, όταν οι Μπουλς επικράτησαν με 87-86 της Γιούτα Τζαζ, των Τζον Στόκτον και Καρλ Μαλόουν, στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1.

Παρά το εντυπωσιακό ποσό, η φανέλα δεν κατέκτησε την πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη των αθλητικών αναμνηστικών. Το σχετικό ρεκόρ εξακολουθεί να ανήκει στη φανέλα του θρύλου του μπέιζμπολ Μπέιμπ Ρουθ, από τους Νιου Γιορκ Γιάνκις, η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πώληση της εμφάνισης του Τζόρνταν επιβεβαιώνει, πάντως, τη διαχρονική αξία των αντικειμένων που συνδέονται με κορυφαίες στιγμές της αθλητικής ιστορίας, με τον «Air» να παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ.