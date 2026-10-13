Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για δύο διαδοχικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στην Αγγλία, με πρώτο αντίπαλο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και στη συνέχεια τη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να συνεχίσει νικηφόρα στη League Phase του Champions League, έχοντας ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Η πρώτη δοκιμασία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (14/10, 22:00), με την Ένωση να αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data, η αναμέτρηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αμφίρροπη, με τις δύο ομάδες να έχουν σχεδόν τις ίδιες πιθανότητες επικράτησης.

Το προβάδισμα της Σαχτάρ και οι πιθανότητες της ΑΕΚ

Συγκεκριμένα, το μοντέλο προβλέψεων δίνει στη Σαχτάρ ποσοστό νίκης 39%, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί με 37%. Η ισοπαλία συγκεντρώνει πιθανότητα 24%, γεγονός που αποτυπώνει τις μικρές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, τουλάχιστον με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Σαχτάρ Ντόνετσκ: 39% πιθανότητες νίκης.

ΑΕΚ: 37% πιθανότητες νίκης.

Ισοπαλία: 24%.



Οι εκτιμήσεις αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, με την ΑΕΚ να έχει ουσιαστικές πιθανότητες να φύγει με το τρίποντο και να κάνει το «2 στα 2» στη διοργάνωση.

Πρόβλεψη για γκολ και από τις δύο ομάδες

Το Football Meets Data περιμένει μια αναμέτρηση με επιθετικό χαρακτήρα. Η Σαχτάρ προβλέπεται να πετύχει κατά μέσο όρο 1,6 γκολ, ενώ για την ΑΕΚ η αντίστοιχη εκτίμηση βρίσκεται στο 1,4.

Παράλληλα, η πιθανότητα να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 τέρματα ανέρχεται στο 62%, ενώ στο 61% υπολογίζεται το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά προέρχονται από μοντέλο πρόβλεψης και δεν αποτελούν εγγύηση για την εξέλιξη του αγώνα.

Με διαφορετική αφετηρία οι δύο αντίπαλοι

Η ΑΕΚ ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία με νίκη 1-0 επί της ΛΑΣΚ, ενώ η Σαχτάρ προέρχεται από ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Αϊντχόφεν. Η Ένωση θέλει να αξιοποιήσει το θετικό ξεκίνημά της και να προσθέσει ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή της.

Μετά το παιχνίδι με τους Ουκρανούς, η αποστολή της ΑΕΚ θα μεταβεί στο Μάντσεστερ, όπου την Τρίτη (20/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Η επιστροφή στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου.