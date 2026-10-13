Ο Μπάρναμπας Βάργκα ταξιδεύει με την ΑΕΚ στην Αγγλία, έχοντας ανεβάσει ρυθμούς μετά τη θλάση που τον ταλαιπώρησε. Η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ θα ξεκαθαρίσει μετά την τελευταία προπόνηση.

Στην Αγγλία μεταφέρεται για τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, καθώς η αποστολή της ομάδας αναχώρησε το πρωί της Τρίτης από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», με πρώτο σταθμό το Λονδίνο και στη συνέχεια το Μάντσεστερ, όπου την περιμένουν δύο απαιτητικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Ο Δικέφαλος θα παραμείνει στο Νησί για περίπου μία εβδομάδα, καθώς την Τετάρτη (14/10, 22:00) αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ενώ την επόμενη Τρίτη (20/10, 22:00) ακολουθεί η εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, στο «Έτιχαντ», για τη League Phase του Champions League.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αγγλία, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα πραγματοποιήσει τις προπονήσεις της στις εγκαταστάσεις της Μπρέντφορντ στο Λονδίνο και της Μάντσεστερ Σίτι, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις δύο αναμετρήσεις.

Το βλέμμα στον Βάργκα και η τελευταία προπόνηση

Ένα από τα βασικά ζητήματα για την ΑΕΚ αφορά την κατάσταση του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή παρά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Ούγγρος επιθετικός έδινε μάχη με τον χρόνο για να ξεπεράσει τη θλάση, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει επισημάνει πως η περίπτωσή του θα κρινόταν από την πορεία της αποθεραπείας του. Το γεγονός ότι ακολούθησε πιο ανεβασμένους ρυθμούς τού επέτρεψε να ταξιδέψει με τους συμπαίκτες του στην Αγγλία.

Ωστόσο, η παρουσία του στην αποστολή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Το αν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του απέναντι στη Σαχτάρ, αλλά και ο πιθανός χρόνος συμμετοχής του, θα εξαρτηθούν από την εικόνα που θα παρουσιάσει στην προπόνηση επί αγγλικού εδάφους.