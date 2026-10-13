Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει εντυπωσιακά την πορεία του στη φετινή EuroLeague, καθώς επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-74 και έφτασε τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Το «τριφύλλι» παρουσίασε εξαιρετική εικόνα απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλών απαιτήσεων, επιβεβαιώνοντας πως διαθέτει ποιότητα και βάθος στο ρόστερ του. Ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της 4ης αγωνιστικής, και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σημείωσαν από 19 πόντους, ενώ ο Σιλβέν Φρανσίσκο πρόσθεσε 17.

Καθοριστική, ωστόσο, ήταν και η συνεισφορά των Άιζακ Μπόνγκα και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο αμυντικό κομμάτι. Οι δύο παίκτες άσκησαν έντονη πίεση στους βασικούς χειριστές της τουρκικής ομάδας, περιορίζοντας τη δράση των Μπόλντουιν, Φόρεστ και Χόρτον-Τάκερ.

Στις εγχώριες υποχρεώσεις του, ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από την έδρα του Προμηθέα Πάτρας, επικρατώντας με 84-59, και πλέον στρέφει την προσοχή του στην πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της σεζόν, με προορισμό το Βελιγράδι.

Η αποστολή μόνο εύκολη δεν αναμένεται, καθώς η έδρα της Παρτίζαν αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές στη διοργάνωση. Ενδεικτικό είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει ηττηθεί στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις του στο γήπεδο των Σέρβων, στοιχείο που προσθέτει επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν συνεχίζουν την προσπάθεια επανόδου σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό. Στα θετικά για τον Παναθηναϊκό συγκαταλέγεται η επιστροφή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ξεπέρασε τον μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό και τίθεται ξανά στη διάθεση της ομάδας.

Η Παρτίζαν δεν κατάφερε να διατηρήσει το αήττητό της, καθώς γνώρισε την ήττα με 86-76 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, βάζοντας τέλος στο σερί των επιτυχιών της. Η ομάδα του Πεναρόγια είχε προηγουμένως επικρατήσει της Αρμάνι Μιλάνο με 92-76, της Παρί με 92-79 και της Μπάγερν με 86-84.

Οι Σέρβοι επιχείρησαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα, ωστόσο η Ρεάλ διατήρησε τον έλεγχο και βρήκε τις λύσεις κάθε φορά που η αντίπαλός της προσπάθησε να πλησιάσει στο σκορ. Για την Παρτίζαν, ο Κάρλικ Τζόουνς με 19 πόντους και ο Ίθαν Τόμπσον με 17 ήταν οι βασικές επιθετικές αιχμές, χωρίς όμως να βρουν την απαιτούμενη συμπαράσταση από τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους.

Η επιστροφή στην Belgrade Arena αναμένεται να δώσει διαφορετική δυναμική στην ομάδα, καθώς η θερμή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοί της μπορεί να ενισχύσει την πίεση προς τον αντίπαλο και να ανεβάσει τον ρυθμό.

Ο Ντέρεκ Γουίλις ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο. Αντίθετα, ο Λαμάρ Στίβενς έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και αναμένεται να είναι διαθέσιμος.