Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Βαλένθια στην Ισπανία, με στόχο να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες του και να διευρύνει το νικηφόρο σερί του μετά την επικράτηση απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Η αναμέτρηση σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της διοργάνωσης, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μπροστά τους ακόμη μία απαιτητική αποστολή επί ισπανικού εδάφους, καθώς λίγες ημέρες αργότερα θα αντιμετωπίσουν και την Μπαρτσελόνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του ταξίδεψαν στην Ισπανία με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας πως το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και τα περιθώρια προετοιμασίας περιορισμένα. Ο Έλληνας τεχνικός, άλλωστε, στάθηκε στην ανάγκη βελτίωσης της ομάδας, τονίζοντας πως οι συνεχόμενες αναμετρήσεις αφήνουν ελάχιστο χρόνο για προπονήσεις.

«Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε και αυτό απαιτείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι πολλά τα παιχνίδια και λίγες οι προπονήσεις, που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε, αλλά θέλουμε να πάρουμε τις απαιτούμενες νίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βαλένθια: Το απόλυτο στην Ευρώπη και η απειλή στην επίθεση

Η Βαλένθια έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή EuroLeague, καθώς επικράτησε με 93-82 της Χάποελ Τελ Αβίβ και διατήρησε το αήττητό της. Με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό.

Στην αναμέτρηση με τη Χάποελ, ο Κάμερον Τέιλορ ξεχώρισε με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ασίστ. Το μεγάλο πλεονέκτημα των Ισπανών, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ατομική ποιότητα των παικτών τους, αλλά αφορά κυρίως την ομαδική λειτουργία.

Η Βαλένθια διαθέτει αρκετές λύσεις στη δημιουργία και μπορεί να διατηρεί υψηλή ένταση ακόμη και όταν προχωρά σε εκτεταμένο ροτέισον, στοιχείο που αναδεικνύει τη δουλειά του προπονητή της, Χαβιέρ Αλμπέρτ.

Στο ισπανικό πρωτάθλημα, πάντως, γνώρισε την ήττα με 89-86 από την Μπαρτσελόνα. Ο Σορτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, χωρίς να ανταποκριθεί στον ίδιο βαθμό στο αμυντικό κομμάτι, ενώ ο Μπρουκς σημείωσε 11 πόντους με 4/10 σουτ εντός παιδιάς.

Η μάχη της ρακέτας και τα αγωνιστικά νέα

Για τον Ολυμπιακό, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της αναμέτρησης θα είναι η αμυντική συμπεριφορά και η προστασία της ρακέτας. Η Βαλένθια διαθέτει ταχύτητα και επιθετικές λύσεις, ενώ η απουσία ενός ψηλού με τα σωματικά χαρακτηριστικά του Νίκολα Μιλουτίνοφ από το δικό της ρόστερ αποτελεί παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες κοντά στο καλάθι.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα των Ισπανών, ο νεαρός γκαρντ Μάριο Σεντ-Σουπερί αντιμετώπισε πρόβλημα ασθένειας, ωστόσο αναμενόταν να βρίσκεται στην αποστολή για την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπολογίζει σε όλους τους παίκτες που ταξίδεψαν στην Ισπανία. Στη διάθεσή του βρίσκονται οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γιαν Μοντέρο, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Όμηρος Νετζήπογλου, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Κώστας Παπανικολάου, Εμπάι Εντζάι, Σάσα Βεζένκοφ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ, Μπράιαντ Ντάνστον και Νίκολα Μιλουτίνοφ.