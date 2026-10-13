Ένα ιδιαίτερα τρομακτικό στιγμιότυπο σημάδεψε το Money in the Bank του WWE, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Νέα Ορλεάνη, με πρωταγωνίστρια την Τίφανι Στράτον.

Η πρώην πρωταθλήτρια γυναικών επιχείρησε μια εντυπωσιακή βουτιά από σκάλα προς τις αντιπάλους της, ωστόσο η προσπάθειά της είχε απρόσμενη κατάληξη, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους θεατές όσο και στους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο ρινγκ.

Wrestler lands on her neck after botched stunt in US match Tiffany Stratton attempted a somersault from a tall ladder onto her opponents She later complained of neck pain, but doctors cleared her to return to the ring, Sports Illustrated reports https://t.co/4EpOB5bPUw — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 12, 2026

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τον αγώνα, η Στράτον ανέβηκε σε μία από τις σκάλες που χρησιμοποιούνται στον συγκεκριμένο τύπο αναμέτρησης, όπου οι αθλήτριες προσπαθούν να φτάσουν τον χαρτοφύλακα που κρέμεται πάνω από το ρινγκ.

Όταν επιχείρησε να πηδήξει προς τις τρεις αντιπάλους της, η σκάλα μετακινήθηκε ελαφρώς, με αποτέλεσμα να μην προσγειωθεί πάνω τους, αλλά να χτυπήσει με το κεφάλι και τον αυχένα στο έδαφος.

Η αντίδρασή της αμέσως μετά την πτώση προκάλεσε έντονη ανησυχία. Η αθλήτρια έδειχνε να πονάει, ενώ οι διαιτητές και το ιατρικό επιτελείο έσπευσαν κοντά της, ρωτώντας την επανειλημμένα για την κατάστασή της.

Συνέχισε τον αγώνα και έγραψε ιστορία

Μετά την εξέτασή της από τους γιατρούς, η Στράτον έλαβε το πράσινο φως για να συνεχίσει την αναμέτρηση. Παρά την επίπονη πτώση, παρέμεινε στον αγώνα και κατάφερε τελικά να επικρατήσει, κατακτώντας για δεύτερη φορά στην καριέρα της το Women’s Money in the Bank, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

TIFFANY STRATTON JUMPS FROM THE LADDER AND LANDS ON THE BACK OF HER HEAD. OMG. #MITB https://t.co/S1BOa54Urr — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) October 10, 2026

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ίδια παραδέχθηκε ότι η προσπάθειά της είχε σωματικό τίμημα, καθώς ο αυχένας της εξακολουθούσε να την ενοχλεί.

«Ο αυχένας μου εξακολουθεί να πονάει, αλλά ήθελα να κάνω ό,τι χρειαζόταν για να πάρω αυτόν τον χαρτοφύλακα», ανέφερε, εξηγώντας ότι ήταν αποφασισμένη να ολοκληρώσει την προσπάθειά της παρά τον πόνο.

Οι αντιδράσεις των θεατών για την επικίνδυνη πτώση

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους φίλους του WWE, με αρκετούς να επικρίνουν τις υπόλοιπες αθλήτριες για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η συγκεκριμένη κίνηση.

«Στείλτε όλους αυτούς τους ηλίθιους πίσω στο NXT για να μάθουν πώς να πιάνουν τους συναθλητές τους», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας άλλος σχολίασε πως «κανείς δεν την προστάτευσε», ενώ αρκετοί επισήμαναν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η Στράτον βρέθηκε σε αντίστοιχη κατάσταση, χωρίς οι αντίπαλοί της να καταφέρουν να περιορίσουν τις συνέπειες της πτώσης.

THE FACT THAT TIFFANY STRATTON FINISHED THIS MATCH AND WON IS UNREAL ONE OF THE TOUGHEST WOMEN IN THAT LOCKER ROOM 💪🏼 #MITB https://t.co/lasNsXBZ4Y — FADE (@FadeAwayMedia) October 11, 2026

«Πρέπει να σταματήσει να συμφωνεί να κάνει τέτοιες κινήσεις, αν δεν υπάρχει ποτέ κανείς να την πιάσει. Έχει γίνει πλέον τρελό», ανέφερε ένας ακόμη θεατής.

Άλλοι εξέφρασαν τον φόβο ότι μια παρόμοια αστοχία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, ζητώντας μεγαλύτερη προσοχή στην εκτέλεση επικίνδυνων κινήσεων.