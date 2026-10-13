Νέες συζητήσεις γύρω από τις οικονομικές απολαβές του Τζάνι Ινφαντίνο προκαλεί δημοσίευμα των «Times», σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να έλαβε πρόσθετες πληρωμές εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της βρετανικής εφημερίδας, οι φορολογικές δηλώσεις στις ΗΠΑ της «FWC2026 US Inc.», εταιρείας που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στη Βόρεια Αμερική, εμφανίζουν επιπλέον πληρωμή ύψους 1,76 εκατομμυρίων δολαρίων προς τον Ινφαντίνο για το 2024. Το ποσό αυτό, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, δεν περιλαμβανόταν στις ετήσιες οικονομικές αναφορές της FIFA.

Την ίδια χρονιά, οι επίσημα δηλωμένες αποδοχές του προέδρου της Ομοσπονδίας στην Ελβετία ανέρχονταν σε 4,3 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, ποσό που αντιστοιχούσε σε περίπου 4,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στο επίκεντρο και τα έξοδα διαμονής στο Μαϊάμι

Η έρευνα αναφέρεται επίσης σε δαπάνες που φέρεται να συνδέονται με τη διαμονή του Ινφαντίνο στο Μαϊάμι, όπου η FIFA έχει αναπτύξει σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής της δραστηριότητας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Μεταξύ των εξόδων που καταγράφονται στο δημοσίευμα περιλαμβάνεται η ενοικίαση πολυτελούς παραθαλάσσιας κατοικίας, η οποία ανήκει στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Έρικ Σμιτ. Η αξία του ακινήτου εκτιμάται σε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα φέρεται να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Στο προσκήνιο ενόψει των επόμενων εκλογών

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τζάνι Ινφαντίνο προτίθεται να διεκδικήσει ακόμη μία θητεία στην προεδρία της FIFA. Οι αναφορές για τις πρόσθετες πληρωμές αναμένεται να εντείνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων και τον τρόπο διαχείρισης των δαπανών που σχετίζονται με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας.