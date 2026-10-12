Πριν από τη σέντρα του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας για την 6η αγωνιστική της Super League, αντιπροσωπείες των δύο ομάδων κατευθύνθηκαν προς το μνημείο στη Θύρα 4, όπου κατατέθηκαν στεφάνια στη μνήμη των έξι αδικοχαμένων οπαδών.

ΠΑΟΚ και Καλαμάτα απέτισαν φόρο τιμής στους έξι φίλους του «Δικεφάλου» που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα των Τεμπών, στις 4 Οκτωβρίου του 1999.

Στεφάνια κατατέθηκαν εκ μέρους του Ιβάν Σαββίδη, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ Καλαμάτας, ενώ αντιπροσωπεία των φίλων των φιλοξενούμενων, άφησε λουλούδια στο σημείο.

Την ίδια ώρα, από τα μεγάφωνα της Τούμπας ακουγόταν το τραγούδι «Η πόλη της σιωπής», το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ.