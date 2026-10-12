Πανιώνιος και Αναγέννηση Καρδίτσας συνέχισαν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στην 6η αγωνιστική της Super League 2.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ Β’, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς.

Τα γκολ για τον Πανιώνιο σημείωσαν ο Αλεξανδράκης στο 7’, ο Χατζηστραβός στο 15’ και ο Γκαντέλιο στο 55’.

Όσον αφορά την Αναγέννηση Καρδίτσας και αυτή επικράτησε με 3-0 της Ζακύνθου, με δύο τέρματα του Μεντιέτα (48΄ και 90+4΄) και ένα του Δρίτσα (84΄).

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Athens Kallithea – Πανθρακικός 1-0

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Ελλάς Σύρου – Νίκη Βόλου 0-1

Μαρκό – ΑΕΛ 1-0

Απόλλων Καλαμαριάς – Πύργος 1-0

Ολυμπιακός Β – Αστέρας AKTOR Β 1-1

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β 3-0

Αναγέννηση Καρδίτσας – Ζάκυνθος 3-0