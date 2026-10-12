Πανιώνιος και Αναγέννηση Καρδίτσας συνέχισαν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στην 6η αγωνιστική της Super League 2.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ Β’, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς.
Τα γκολ για τον Πανιώνιο σημείωσαν ο Αλεξανδράκης στο 7’, ο Χατζηστραβός στο 15’ και ο Γκαντέλιο στο 55’.
Όσον αφορά την Αναγέννηση Καρδίτσας και αυτή επικράτησε με 3-0 της Ζακύνθου, με δύο τέρματα του Μεντιέτα (48΄ και 90+4΄) και ένα του Δρίτσα (84΄).
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Athens Kallithea – Πανθρακικός 1-0
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Ελλάς Σύρου – Νίκη Βόλου 0-1
Μαρκό – ΑΕΛ 1-0
Απόλλων Καλαμαριάς – Πύργος 1-0
Ολυμπιακός Β – Αστέρας AKTOR Β 1-1
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β 3-0
Αναγέννηση Καρδίτσας – Ζάκυνθος 3-0