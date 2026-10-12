Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Γιώργος Βόβορας από τον πάγκο του Προμηθέα, με την ΚΑΕ της Πάτρας να ανακοινώνει την αποχώρησή του από το τιμόνι της ομάδας.

Τόσο η ήττα από το Περιστέρι, όσο και αυτή από τον Παναθηναϊκό, για την Basket League, οδήγησε τους ανθρώπους της ομάδας στην απόφαση να προχωρήσουν άμεσα σε αλλαγή στη τεχνική ηγεσία.

Ρόλο πρώτου προπονητή αναλαμβάνει προσωρινά ο βοηθός του Μιχάλης Μιχελάκος, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν ήταν προπονητής του Βίκου Ιωαννίνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πατρινών:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα.

Σύσσωμη η διοίκηση καθώς και το επιτελείο της ομάδας θέλει να ευχαριστήσει τον άνθρωπο και προπονητή Γιώργο για το ήθος του και την προσφορά του και να του ευχηθεί καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Οι διοικούντες την ΚΑΕ αναγνωρίζουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και θα πράξουν τα δεόντα, πάντα με γνώμονα το καλό του Συλλόγου και το Όραμα το οποίο έχουν για την ομάδα».