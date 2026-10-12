Στην αυριανή αναμέτρηση με την Βαλένθια για την Euroleague μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Ισπανία.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για την ομάδα του και είναι περίεργος να δει την εξέλιξη αυτή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Είναι η πρώτη επίθεση της Euroleague, πρώτη σε ρυθμό, 2η σε εύστοχα τρίποντα. Έχει 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και όποιος είδε το παιχνίδι χθες θα καταλάβει το επίπεδο ταχύτητας. Πρέπει να υπάρξει η ανάλογη προσαρμογή για το παιχνίδι αυτό.

Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε και αυτό απαιτείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Είναι πολλά τα παιχνίδια και λίγες οι προπονήσεις που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε, αλλά θέλουμε να πάρουμε τις απαιτούμενες νίκες. Έχουμε πολλά εκτός έδρας παιχνίδια που αυτό μας φαίνεται τρομερά χρήσιμο.

Κάθε παίκτης έχει κάποιες συνήθειες και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει σε μια μέρα. Δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό σαν παράδειγμα. Με την Εφές ήμασταν συμπαγείς και κερδίσαμε μια φιλόδοξη ομάδα. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι λίγο gambling. Είμαι και εγώ περίεργος να δω τη βελτίωση της ομάδας που πιστεύω πως θα έρθει».