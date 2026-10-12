Το πρώτο του παιχνίδι στην Euroleague μακριά από το Telekom Center Athens θα δώσει ο Παναθηναϊκός ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο στο Βελιγράδι την Παρτίζαν.

Καρά την αναχώρηση των «πράσινων» για την πρωτεύουσα της Σερβίας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το πόσο δύσκολα μπορούν να γίνουν εκεί τα πράγματα και περιμένει να δει την αντίδραση της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ομπράντοβιτς: «Περιμένω ένα καλό παιχνίδι. Παίζει πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν. Θα προετοιμαστούμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι.

Προσωπικά ξέρω την ατμόσφαιρα, οι παίκτες το ξέρουν. Υπάρχει τρομερή υποστήριξη του κόσμου της Παρτίζαν. Θα είναι καλό να δούμε την αντίδρασή μας στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι».

Μπαντιό: «Να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή»

Από την πλευρά του ο Μπαντιό, δήλωσε πως καθοριστικό ρόλο στο ματς θα παίξει η άμυνα: «Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, κάτι που έχουμε ήδη κάνει, και να βγούμε στο γήπεδο για να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι»

Για τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στη νίκη απέναντι στην Παρτίζαν τόνισε: «Όπως κάναμε και στο τελευταίο μας παιχνίδι, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Θεωρώ ότι η συγκέντρωση θα παίξει καθοριστικό ρόλο, καθώς θα αγωνιστούμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα»

Τέλος για την ατμόσφαιρα που περιμένει την ομάδα και αν ο Ομπράντοβιτς τους έχει μιλήσει για αυτό: «Οι παίκτες που έχουν εμπειρία έχουν ήδη παίξει εκεί και όλοι γνωρίζουν τι να περιμένουν. Επομένως, ακόμη κι αν ο Ομπράντοβιτς δεν μας έλεγε τίποτα για την ατμόσφαιρα, γνωρίζουμε ήδη τι θα συναντήσουμε»