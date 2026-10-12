Η ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στη θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αφορμή την ανάρτηση του Αλγκουαθίλ, με το πανό του Παρασκευά Άντζα. «Όταν πονάς, βογκάς και μετά παραμιλάς. Σίγουρα δυο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος».

Θυμίζουμε, πως ανάρτηση έκανε και ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος έγραψε μεταξύ άλλων: “Ήρθε λοιπόν εκείνη η ώρα που θα πρέπει να πω πως η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Είμαστε όντως δύο διαφορετικοί κόσμοι».

Παράλληλα, λίγες ώρες αφότου ανέβασε τη φωτογραφία με το κορεό του χθεσινού ντέρμπι των «αιωνίων» θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού με αφορμή το σημαντικό αποτέλεσμα που πέτυχε η ομάδα του, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αποφάσισε να αφαιρέσει τη φωτογραφία αυτή από το καρουζέλ του.