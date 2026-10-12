Η ανανέωση και οι προτάσεις

Τεράστια εμφάνιση από τον Ρέτσο κόντρα στον Παναθηναϊκό, όχι μόνο για το γκολ που πέτυχε. Ο διεθνής στόπερ ήταν άψογος σε όλα, κατηύθυνε τους συμπαίκτες του, καθάριζε στην άμυνα, έδειχνε τον δρόμο σε όλους. Μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό ο Ρέτσος, ο οποίος βέβαια έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών ομάδων του. Το συμβόλαιό του λήγει το 2028 και στον Πειραιά θα επιδιώξουν να το ανανεώσουν, όχι μόνο για τους προφανείς λόγους, αλλά και επειδή έτσι θα είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση διαπραγματευτικά, όταν έρθουν οι προτάσεις. Γιατί είναι δεδομένο ότι το καλοκαίρι θα υπάρξουν προτάσεις από Ευρώπη και με τον Ρέτσο να έχει συμβόλαιο όχι μόνο για ένα χρόνο ακόμη, ο Ολυμπιακός θα μπει σε συζητήσεις μόνο αν του προσφέρουν πολλά, πάρα πολλά λεφτά.

Η αντίπαλος για Μαυροπάνο

Δεν είναι κρυφό ότι στον Ολυμπιακό έχουν κυκλώσει το όνομα του Μαυροπάνου και παρακολουθούν το θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Το συμβόλαιό του με τη Γουέστ Χαμ λήγει το 2028 και αν δεν το ανανεώσει οι Άγγλοι θα είναι υποχρεωμένοι να τον πουλήσουν στο τέλος της σεζόν. Το ποσό που θα ζητήσουν, βέβαια, δεν θα είναι συνηθισμένο για τα ελληνικά δεδομένα, αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Ο Ολυμπιακός έδειξε φέτος με τον Πουέρτα ότι μπορεί να κάνει υπερβάσεις. Και αν έχει γίνει και μια ακριβή πώληση, θα είναι ακόμη πιο εφικτή η απόκτηση του Μαυροπάνου. Υπάρχει άλλωστε ενδιαφέρον και για τον Πιρόλα από Ιταλία. Σε ό,τι αφορά τον Μαυροπάνο πάντως, δεν είναι μόνο οι ερυθρόλευκοι που ενδιαφέρονται. Είναι και η Μπεσίκτας και οι Τούρκοι ξοδεύουν μεγάλα ποσά.

Δεν το θεωρούν τυχαίο

Εκνευρισμένοι είναι στην ΑΕΚ με τη διαιτησία του αγώνα με τον ΟΦΗ. Εκνευρισμός που προκύπτει από την ακύρωση του γκολ του Κουτέσα, σε μια φάση που έφερε στους κιτρινόμαυρους αναμνήσεις από την περσινή σεζόν, όταν το ένα γκολ ακυρωνόταν μετά το άλλο. Στη Νέα Φιλαδέλφεια θεωρούν πως η διαιτησία με τον ΟΦΗ είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που είναι σε εξέλιξη ώστε να παρουσιαστούν σαν ευνοημένοι στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, αν και υπάρχουν σημαντικά λάθη και εις βάρος τους. Επικοινωνιακά η ΑΕΚ δεν είναι τόσο δυνατή όσο οι αντίπαλοί της, αγωνιστικά όμως στην Ένωση θεωρούν ότι υπερτερούν και από εκεί και πέρα ο Μάριος Ηλιόπουλος ξέρει πλέον πώς έχουν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο και θα κάνει ό,τι πρέπει για να μην υπάρξουν προβλήματα.

Δεν αστειεύεται η Λίβερπουλ για Τζολάκη

Το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Τζολάκη είναι υπαρκτό και σύντομα αναμένεται η πρώτη κίνησή της. Με το συμβόλαιο του Άλισον να λήγει το καλοκαίρι, οι κόκκινοι έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε αλλαγή τερματοφύλακα και ο διεθνής Έλληνας της Χαλ είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Στην Αγγλία μάλιστα λένε ότι τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες και η Χαλ υπολογίζει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ. Ένα θέμα που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό καθώς έχει ποσοστό μεταπώλησης για τον Τζολάκη που έχει αρπάξει από τα μαλλιά την ευκαιρία που του δόθηκε με τη μεταγραφή στην Premier League και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Αν και η αλήθεια είναι πως ο ίδιος δεν βιάζεται, δεν πιέζει καταστάσεις, απολαμβάνει το ξεκίνημά του στην Αγγλία και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.

Δεν τιμά κανέναν

Δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητο φυσικά αυτό που έγινε με τη μετάφραση των δηλώσεων του Νίστρουπ στο Καραϊσκάκη. Δεν είναι και ό,τι πιο σύνηθες άλλα να λέει ο προπονητής και στην μετάφραση να ακούγονται τα ακριβώς αντίθετα. Μια κατάσταση που δεν τιμά κανέναν και κυρίως τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν γίνεται να προσπεράσει έτσι απλά το θέμα. Στα social media γίνεται χαμός, έχει γίνει viral το όλο σκηνικό, οπότε η λογική λέει ότι στην ΠΑΕ θα πάρουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μη συμβεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο. Θα είχε ενδιαφέρον πάντως να ξεκαθαριζόταν κάπως γιατί ακριβώς συνέβη αυτό. Δεν γίνεται να μην ξέρει αγγλικά ο μεταφραστής και μοιάζει περίεργο το να αποφάσισε νταηλίκι ότι θα αλλάξει τις δηλώσεις του Νίστρουπ αν δεν του αρέσουν.