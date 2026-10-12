Η Ίντερ επικράτησε με 3-0 της Πάρμα, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα και δείχνοντας ότι μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά το απαιτητικό πρόγραμμα της σεζόν. Ο Κρίστιαν Κίβου επέλεξε να αφήσει εκτός αρχικής ενδεκάδας τους Ακάντζι, Μπαρέλα, Μπαστόνι και Λαουτάρο, δίνοντας παράλληλα ανάσες σε ποδοσφαιριστές που είχαν επιβαρυνθεί από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.

Οι «νερατζούρι» χρειάστηκαν μόλις μισή ώρα για να εξασφαλίσουν ουσιαστικά τη νίκη, καθώς στο 31ο λεπτό είχαν ήδη διαμορφώσει το 3-0. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με την ομάδα του Κίβου να διατηρεί τον έλεγχο και να προετοιμάζεται ουσιαστικά για την αναμέτρηση της Τρίτης με την Κλαμπ Μπριζ, στο πλαίσιο του Champions League.

Η Πάρμα, από την πλευρά της, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Ο νέος προπονητής της, Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο, δεν είδε την ομάδα του να παρουσιάζει την αντίδραση που θα περίμενε, με την Ίντερ να επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό της.

Ο Κίβου βρήκε λύσεις και χωρίς τα μεγάλα ονόματα

Η επιλογή του Ρουμάνου τεχνικού να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχημένη. Οι Σούτσιτς και Τουράμ έδωσαν επιθετική ώθηση στην ομάδα, ενώ ο Χακάν Τσαλχάνογλου επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με γκολ από το σημείο του πέναλτι.

Η Ίντερ κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε χωρίς να χρειαστεί να καταναλώσει περισσότερες δυνάμεις από τις απαραίτητες. Παράλληλα, ο τερματοφύλακας Ζοσέπ Μαρτίνεθ κράτησε ανέπαφη την εστία του, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για μια ομάδα που είχε δεχθεί ήδη οκτώ γκολ στο πρωτάθλημα.

Με αυτή τη νίκη, οι Μιλανέζοι ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα αποτελέσματα των αγώνων της Ρόμα και της Λάτσιο.

Το λάθος της Πάρμα και το γρήγορο 3-0

Η Ίντερ άνοιξε το σκορ εκμεταλλευόμενη ένα σοβαρό λάθος στην προσπάθεια της Πάρμα να αναπτυχθεί από την άμυνα. Ο τερματοφύλακας Κόρβι επιχείρησε να παίξει κοντά, αναζητώντας τον Μαντέλα Κεϊτά, όμως ο Σούτσιτς διάβασε σωστά τη φάση, έκλεψε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα με χαρακτηριστική ευκολία.

Το γκολ αυτό έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους, που συνέχισαν να πιέζουν και να δημιουργούν προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Λίγο αργότερα, ο Ντιέγκο Κάρλος υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Πίο Εσπόζιτο. Ο διαιτητής χρειάστηκε να συμβουλευτεί το VAR για να καταλογίσει την παράβαση, με τον Τσαλχάνογλου να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί για το 2-0.

Ο Τούρκος μέσος επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του αποτελεσματικότητα από τα έντεκα βήματα, φτάνοντας τα 56 εύστοχα πέναλτι σε 63 εκτελέσεις στην καριέρα του.

Η Πάρμα προσπάθησε να αντιδράσει, επιδιώκοντας να κρατήσει την μπάλα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις επίθεσης, όμως η υπεροχή της Ίντερ ήταν εμφανής τόσο στο τεχνικό όσο και στο τακτικό κομμάτι.

Το τελικό χτύπημα ήρθε μέσα από μια εξαιρετική αντεπίθεση. Ο Μχιταριάν συνεργάστηκε με τον Πίο Εσπόζιτο και στη συνέχεια τροφοδότησε τον Τουράμ στον χώρο. Ο Γάλλος επιθετικός αξιοποίησε την ταχύτητά του, μπήκε στην περιοχή και με ένα άψογο διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το 3-0 στο 31ο λεπτό.

Από εκείνο το σημείο, η αναμέτρηση ουσιαστικά έχασε τον χαρακτήρα της, με την Ίντερ να έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό προβάδισμα και την Πάρμα να δυσκολεύεται να βρει τρόπο επιστροφής.

Διαχείριση δυνάμεων και ευκαιρίες για τους αναπληρωματικούς

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ίντερ έριξε τον ρυθμό και έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας. Οι παίκτες του Κίβου διατήρησαν τον έλεγχο, χωρίς να πιέσουν ιδιαίτερα για ένα ακόμη γκολ, έχοντας πλέον το βλέμμα τους στραμμένο στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση που ακολουθεί.

Ο Πίο Εσπόζιτο πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, συμμετέχοντας ενεργά στο επιθετικό παιχνίδι και βοηθώντας σημαντικά στη δημιουργία. Μάλιστα, η συνολική του παρουσία έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα από όσα περιμένει κανείς από έναν κλασικό επιθετικό.

Από την πλευρά της Πάρμα, ο Τζιλαρντίνο έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Ρομέρο, ο οποίος πλησίασε δύο φορές στο γκολ, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει. Στην αναμέτρηση χρησιμοποιήθηκε και ο νεαρός Λοντάνι, σε έναν διαφορετικό ρόλο στη μεσαία γραμμή, σε μια δοκιμή που ενδέχεται να έχει συνέχεια.

Ο Κίβου, παράλληλα, έδωσε περίπου μισή ώρα συμμετοχής στον Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς, ενώ ο Ντζεντ Σπενς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Ίντερ, αγωνιζόμενος για περισσότερα από 15 λεπτά.

Ο γιος του Ντέγιαν Στάνκοβιτς έδειξε πως διαθέτει τα σωματικά προσόντα και την ποδοσφαιρική αντίληψη για να διεκδικήσει ρόλο στη μεσαία γραμμή, αν και έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Τσαλχάνογλου. Ο Σπενς, από την άλλη, ξεχώρισε για την ταχύτητά του και την ικανότητά του να κινείται στην πλευρά, παρότι χρειάζεται ακόμη δουλειά σε ορισμένες αμυντικές αντιδράσεις.

Το βλέμμα πλέον στην Κλαμπ Μπριζ

Η Ίντερ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την αναμέτρηση με την Πάρμα, πετυχαίνοντας τον στόχο της χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τους βασικούς της ποδοσφαιριστές. Η εμφάνιση έδειξε ότι ο Κίβου έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο με αρκετές επιλογές και τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις των συνεχόμενων αγώνων.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή δοκιμασία απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ αναμένεται να είναι σαφώς πιο απαιτητική. Η εικόνα της Ίντερ απέναντι στην Πάρμα δημιουργεί αισιοδοξία, αλλά το επίπεδο δυσκολίας στο Champions League θα είναι διαφορετικό.

Οι «νερατζούρι» έστειλαν πάντως ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μπορούν να κερδίζουν ακόμη και όταν σημαντικοί ποδοσφαιριστές τους μένουν εκτός αρχικής ενδεκάδας, διατηρώντας παράλληλα δυνάμεις για τις μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.