Ο Β’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε μέσω story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, η οποία στράφηκε κατά του Βάσκου προπονητή για τη δημοσίευση φωτογραφίας με το κορεό και μέρος του πανό που είχαν ετοιμάσει οι φίλαθλοι των Πειραιωτών για το ντέρμπι των δύο ομάδων.

Στη θέση τους, οι «πράσινοι» είχαν κάνει λόγο για «αλαζονεία, ασέβεια και οπαδιλίκι», υποστηρίζοντας παράλληλα πως οι δύο σύλλογοι εκπροσωπούν διαφορετικές αντιλήψεις ως προς τον σεβασμό και τη συμπεριφορά των ανθρώπων τους.

Ο Καραπαπάς στάθηκε ιδιαίτερα στη φράση του Παναθηναϊκού περί «δύο κόσμων», χρησιμοποιώντας την ως αφετηρία για τη δική του απάντηση. Μέσω της ανάρτησής του, παρέθεσε μια σειρά από αναφορές σε ενέργειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό.

Η παρέμβασή του προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην ένταση που ακολούθησε το ντέρμπι, με τις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών να διατηρούν τη μεταξύ τους αντιπαράθεση στο προσκήνιο.

Το story του Κώστα Καραπαπά

«Ήρθε λοιπόν εκείνη η ώρα που θα πρέπει να πω πως η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει δίκιο! ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΝΤΩΣ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ

Εμείς ποτέ δεν θα αντακαθιστούσαμε την αθλητική χαρά που έχουμε χάσει εδώ και 17 χρόνια με μηχανισμούς λάσπης και στημένες δικογραφίες!

Εμείς ποτέ δεν θα παίζαμε φιλικό με τους Ναζί

Εμείς δεν θα χαιρόμασταν για μια επιτυχία αγορασμένη από τη Χούντα και τη Δέσποινα».