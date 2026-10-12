Νομικές ενέργειες κατά δημοσιογράφου αποφάσισαν να κινήσουν ο Ανδρέας Τεττέη και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με αφορμή δημόσιες αναφορές του που αφορούσαν τον Έλληνα επιθετικό.

Η υπόθεση προέκυψε μετά από τοποθετήσεις του δημοσιογράφου πριν και μετά το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη των Πειραιωτών με 1-0. Σύμφωνα με την ενημέρωση των «πράσινων», οι δηλώσεις περιείχαν ισχυρισμούς που χαρακτηρίζονται αναληθείς και προσβλητικοί για τον ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρει ο Παναθηναϊκός, ο Ραπτόπουλος έκανε συγκεκριμένες αναφορές σχετικά με την παρουσία του Τεττέη στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της παραμονής της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας στην πόλη για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Η ΠΑΕ συνόδευσε την ενημέρωσή της με δύο βίντεο, στα οποία περιλαμβάνονται οι επίμαχες τοποθετήσεις του δημοσιογράφου, υποστηρίζοντας ότι όσα ειπώθηκαν πλήττουν την προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, τόσο ο παίκτης όσο και η ομάδα του προτίθενται να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την ανάκληση των συγκεκριμένων ισχυρισμών. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να πάρει τη νομική οδό, όπου θα εξεταστούν τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί των εμπλεκόμενων πλευρών.