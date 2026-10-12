Έντονη ήταν η αντίδραση του Παναθηναϊκού στην ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μία ημέρα μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» δημοσίευσε φωτογραφία από το κορεό των οπαδών της ομάδας του.

Οι «Πράσινοι» εξέφρασαν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για την επιλογή του Βάσκου τεχνικού, θεωρώντας πως μια τέτοια δημόσια τοποθέτηση δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο ενός επαγγελματία προπονητή.

Στην επίσημη θέση τους, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έκαναν λόγο για δύο διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από τον αθλητισμό, τον σεβασμό και τη συμπεριφορά όσων εκπροσωπούν έναν σύλλογο. Παράλληλα, υποστήριξαν πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει αντίστοιχη ενέργεια από προπονητή ή άλλο στέλεχος της δικής τους ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός υπογράμμισε επίσης ότι σέβεται τους αντιπάλους του, χωρίς να τους φοβάται, τονίζοντας πως το μέγεθος ενός συλλόγου κρίνεται και από τη στάση των ανθρώπων που τον εκπροσωπούν δημόσια.

Η ανακοίνωση ολοκληρώθηκε με μια χαρακτηριστική αποστροφή, η οποία αποτυπώνει το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των «πράσινων»: «Δύο κόσμοι, πράγματι. Και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική».

Η θέση του Παναθηναϊκού

«Δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιό διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει το ποιόν, τη νοοτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων.

Η αλαζονεία, η ασέβεια και το «οπαδιλίκι» δεν συνιστούν ούτε μαγκιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού.

Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του, χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται (και) στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν.

Δύο κόσμοι, πράγματι. Και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική».