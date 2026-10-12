Με το δεξί ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη τις υποχρεώσεις της στο WTA 1000 της Γουχάν, στην Κίνα, καθώς επικράτησε της Ντόνα Βέκιτς με 6-4, 6-2 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε την Κροάτισσα φίλη της και συμπαίκτριά της στο διπλό, καταφέρνοντας να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση στο πρώτο σετ και να επιβάλει τον ρυθμό της στο δεύτερο. Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Μάρτα Κόστιουκ.

Η ανατροπή που άλλαξε το πρώτο σετ

Η Βέκιτς μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και με break προηγήθηκε με 2-1, ενώ στη συνέχεια άντεξε την πίεση της Σάκκαρη για να φτάσει στο 3-1. Η Ελληνίδα αντέδρασε, μείωσε σε 3-2 και άρχισε να βρίσκει καλύτερα πατήματα στο κορτ.

Η συνέχεια ανήκε στη Σάκκαρη, η οποία ανέβασε την απόδοσή της και έφερε το σετ στα ίσα με break για το 4-4. Κρατώντας το σερβίς της, πέρασε μπροστά με 5-4 και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της παρουσιάστηκε, κλείνοντας το πρώτο σετ με 6-4.

Κυριαρχία στο δεύτερο σετ και πρόκριση

Η Κροάτισσα ξεκίνησε με break στο δεύτερο σετ, όμως η απάντηση της Σάκκαρη ήταν άμεση. Η Ελληνίδα ισοφάρισε σε 1-1 και πήρε το προβάδισμα, ενώ στο τέταρτο game, έπειτα από μια μεγάλη μάχη, πέτυχε νέο break για το 3-1.

Η Βέκιτς προσπάθησε να επιστρέψει μειώνοντας σε 3-2, αλλά η Σάκκαρη δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Με νέο break ξέφυγε με 4-2, κράτησε εύκολα το σερβίς της για το 5-2 και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση στο πρώτο match point της, διαμορφώνοντας το τελικό 6-2.

Με αυτή τη νίκη, η Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο τελευταίο WTA 1000 της χρονιάς, έχοντας πλέον μπροστά της την πρόκληση της αναμέτρησης με την Κόστιουκ για μια θέση στον επόμενο γύρο.