Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έβγαλε τον καλύτερό του εαυτό στα κρίσιμα σημεία και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Τέιλορ Φριτς, επικρατώντας με 3-6, 7-5, 6-3 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» του Masters της Σαγκάης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να ξεπεράσει το δύσκολο ξεκίνημα, καθώς ο Αμερικανός πήρε το πρώτο σετ με 6-3, εκμεταλλευόμενος την πίεση που άσκησε στο σερβίς του αντιπάλου του. Στη συνέχεια, όμως, ο Τσιτσιπάς ανέβασε αισθητά την απόδοσή του, βρήκε καλύτερο ρυθμό και άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Το δεύτερο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το 6-5, με τον Τσιτσιπά να βρίσκει την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί. Με καθοριστικούς πόντους στο 12ο game, πέτυχε το πρώτο του break και ισοφάρισε σε 1-1 σετ, αποκτώντας παράλληλα σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα.

Στο τρίτο σετ, ο Έλληνας τενίστας κυριάρχησε στο κορτ. Με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα, πήρε προβάδισμα με 3-1 και στη συνέχεια διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του, φτάνοντας στο 5-2. Παρά τα τέσσερα match point που δεν αξιοποίησε στο όγδοο game, δεν έχασε την ψυχραιμία του και έκλεισε τελικά τον αγώνα με 6-3, με τον 15ο άσο του.

Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και τον Τσέχο Ντάλιμπορ Σβριτσίνα, ο οποίος προέρχεται από τα προκριματικά.