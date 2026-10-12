Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να πιστεύει ακράδαντα ότι κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με τον ίδιο να δηλώνει πως θεωρεί τον εαυτό του τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών.

Σε συνέντευξή του στο CNN Portugal, ο Πορτογάλος σταρ αναφέρθηκε στα επιτεύγματά του, στη συζήτηση γύρω από το ορόσημο των 1.000 τερμάτων, αλλά και στη διαχρονική σύγκρισή του με τον Λιονέλ Μέσι.

Ο επιθετικός της Αλ Νασρ, που έχει φτάσει τα 980 γκολ στην καριέρα του σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο δημοσίευμα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η συζήτηση επικεντρώνεται συχνά στο πόσο απέχει από το συγκεκριμένο ρεκόρ, αντί να αναδεικνύονται όσα έχει ήδη καταφέρει.

«Είτε έχω πετύχει 920 είτε 925 είτε 930 γκολ… Είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών, τελεία και παύλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι αριθμοί αποτελούν, κατά την άποψή του, την πιο ισχυρή απόδειξη της αξίας του.

Η απάντηση για τη σύγκριση με Μέσι, Πελέ και Μαραντόνα

Ο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι αντιλαμβάνεται πως οι φίλαθλοι έχουν διαφορετικές προτιμήσεις όταν καλούνται να επιλέξουν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Παράλληλα, επέμεινε πως θεωρεί τον εαυτό του τον πιο ολοκληρωμένο παίκτη που έχει εμφανιστεί στο άθλημα.

Όπως εξήγησε, η άποψή του βασίζεται κυρίως στις επιδόσεις και στη συνέπειά του στο σκοράρισμα, χωρίς να θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση την επίτευξη 1.000 τερμάτων για να επιβεβαιώσει τη θέση του στην ιστορία.

«Η αντιπαλότητά μας ήταν υγιής»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και όσα είπε για τον Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο κυριάρχησαν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για περίπου 15 χρόνια, δημιουργώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντιπαλότητες στην ιστορία του αθλήματος.

Ο Πορτογάλος μίλησε με σεβασμό για τον Αργεντινό, τονίζοντας ότι η σχέση τους ήταν πάντα καλή και ότι ο ανταγωνισμός τους λειτουργούσε ως κίνητρο για να εξελίσσονται και οι δύο.

Μάλιστα, παρομοίασε τη μεταξύ τους σχέση με εκείνη των θρυλικών οδηγών της Formula 1, Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ, επισημαίνοντας ότι ο ένας ωθούσε τον άλλον να γίνεται καλύτερος.

Ο στόχος των 1.000 γκολ και το μέλλον

Παρά τις φιλοδοξίες του, ο Ρονάλντο υποστήριξε ότι δεν αισθάνεται πως χρειάζεται να πετύχει έναν συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων για να θεωρήσει ολοκληρωμένη την καριέρα του.

Όπως δήλωσε, θα μπορούσε ακόμη και σήμερα να αποσυρθεί χωρίς να μετανιώνει για όσα έχει πετύχει. Ωστόσο, επειδή εξακολουθεί να αισθάνεται σε εξαιρετική κατάσταση και πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, επιλέγει να επικεντρώνεται στο παρόν.

Με αυτόν τον τρόπο, ο 41χρονος πλέον Πορτογάλος επιβεβαίωσε ότι, παρά τα χρόνια που περνούν, παραμένει προσηλωμένος στους αγωνιστικούς του στόχους και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με την ίδια αυτοπεποίθηση τη συζήτηση για τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους.